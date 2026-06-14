El futbolista que se perderá el debut y al que Scaloni no está dispuesto a resignar
Aunque Tagliafico no podrá estar en el debut frente a Argelia por un desgarro en el sóleo, el cuerpo técnico considera que su experiencia, liderazgo y peso dentro del grupo justifican esperar su recuperación antes que reemplazarlo en la lista mundialista.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni decidió mantener a Nicolás Tagliafico en la lista argentina para el Mundial 2026 en EE. UU., pese a sufrir un desgarro que lo margina del debut ante Argelia.
- El lateral sufrió un desgarro en el sóleo tras un amistoso ante Honduras. En contraste, Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez ya se recuperaron de sus molestias.
- El cuerpo técnico apuesta por su recuperación para la segunda fecha o la fase final, priorizando su liderazgo y experiencia en instancias decisivas del torneo.
La selección argentina recibió buenas noticias en la antesala del debut frente a Argelia por el Mundial 2026. Después de varios días marcados por las lesiones y las cargas diferenciadas, Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez dejaron atrás sus molestias y volvieron a entrenarse con normalidad. Sin embargo, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni no pudo recuperar a Nicolás Tagliafico.
Paradójicamente, el lateral izquierdo había llegado a la concentración en perfectas condiciones físicas, pero un desgarro en el sóleo sufrido durante la preparación cambió por completo el panorama. La lesión se produjo tras el amistoso frente a Honduras, encuentro en el que solo pudo disputar el primer tiempo antes de ser reemplazado.
Los estudios médicos confirmaron el diagnóstico y dejaron al defensor fuera del estreno mundialista. La intención del cuerpo técnico es que pueda reaparecer el próximo 22 de junio, cuando Argentina enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J, aunque todo dependerá de su evolución. Si los plazos se extienden, su regreso podría postergarse hasta una eventual fase eliminatoria.
Más allá de la baja deportiva, en la Selección nunca se planteó la posibilidad de desafectarlo del plantel. La decisión fue casi automática: consideran que Tagliafico es una pieza irremplazable tanto dentro como fuera de la cancha.
El defensor del Olympique de Lyon es uno de los referentes del ciclo de Scaloni y, en más de una oportunidad, llevó la cinta de capitán cuando Lionel Messi y Nicolás Otamendi no estuvieron presentes. Su experiencia, liderazgo y conocimiento del funcionamiento del equipo pesan tanto como sus condiciones futbolísticas.
Además, Argentina no cuenta con otro lateral izquierdo natural que reúna el mismo recorrido y la misma continuidad en la Selección. Por eso, el cuerpo técnico prefirió apostar por su recuperación antes que ocupar el cupo con otro futbolista.
Mientras tanto, la buena noticia pasa por la recuperación del resto de los lesionados. Emiliano Martínez ya trabaja con normalidad tras superar la fractura en un dedo de la mano derecha y estará en el arco ante Argelia. También recibieron el alta Leandro Paredes y Julián Álvarez, quienes se perfilan para integrar la convocatoria del debut e incluso podrían tener minutos desde el inicio.
En un Mundial que suele definirse por detalles, en la Selección entienden que esperar a Tagliafico puede ser una inversión a futuro. Aunque se pierda parte de la fase de grupos, su presencia podría resultar determinante en los partidos decisivos.