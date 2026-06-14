El futbolista que se perderá el debut y al que Scaloni no está dispuesto a resignar

Mientras tanto, la buena noticia pasa por la recuperación del resto de los lesionados. Emiliano Martínez ya trabaja con normalidad tras superar la fractura en un dedo de la mano derecha y estará en el arco ante Argelia. También recibieron el alta Leandro Paredes y Julián Álvarez, quienes se perfilan para integrar la convocatoria del debut e incluso podrían tener minutos desde el inicio.