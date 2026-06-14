Colapinto empuja en Alpine: el desafío ahora es alcanzar a los de arriba

A favor de Alpine está el hecho de contar con dos pilotos que están haciendo lo correcto en las carreras, que no rompen el auto, que suman y se esfuerzan. En Barcelona, Gasly fue 7° y sumó fuerte (sin olvidar que le dieron las unidades de un tercer lugar en el GP de Mónaco tras una apelación del equipo) y Colapinto 10° (había sido 8° en la pista). El bonaerense, en siete carreras, sumó en cuatro, y quiere más. Eso se nota en cada reportaje, en los que muestra ese “hambre” tan típico de cualquier deportista que no se conforma y busca progresar. Mención aparte a la decisión de los comisarios deportivos, de darle a Franco una sanción de 10 segundos (+1 punto de penalización en su superlicencia), por una infracción cometida bajo bandera amarilla. Una verdadera pena.