Colapinto empuja en Alpine: el desafío ahora es alcanzar a los de arriba
Con otro doble ingreso en los puntos y su mejor inicio de temporada desde su regreso a la Fórmula 1, el equipo francés se afianza como la quinta fuerza de la categoría. El aporte de Franco Colapinto y Pierre Gasly sostiene el crecimiento.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto y Pierre Gasly lograron puntuar para Alpine en el GP de Barcelona de F1 en junio, consolidando al equipo como quinta fuerza gracias a su regularidad en pista.
- El resultado ocurrió sin mejoras técnicas en el auto debido a retrasos logísticos y fallas en boxes, pero capitalizando los abandonos de rivales directos en el circuito español.
- El desafío de Alpine en el GP de Austria será aplicar las mejoras demoradas y optimizar los pit stops para intentar competir de igual a igual contra los cuatro equipos líderes.
Hay elementos positivos en lo que está sucediendo con Alpine (es decir, sus pilotos –Franco Colapinto y Pierre Gasly-, sus autos y los integrantes del equipo). Uno de ellos es que está viviendo su mejor inicio de temporada desde el regreso de la marca a la F-1 en 2016. En lo que va de 2026 sumó otra vez puntos por partida doble, lo que permite consolidarse como la quinta fuerza de la F-1 este año.
Otro punto es que la escudería francesa prácticamente no ha incorporado ninguna pieza nueva importante al coche desde el paquete que presentó de Miami, y sin embargo se mantiene en la pelea. En Barcelona lo iba a hacer, pero no se llegó a tiempo con los envíos. Esto abre un interesante panorama para lo que viene, con la más inmediata estación en el Red Bull Ring de Austria, el 28 de junio. Queda claro que tiene cosas para mejorar.
Vale decirlo: el presente es bueno, hay una cosecha de puntos importante, pero Alpine todavía está lejos de los llamados “cuatro grandes” de la temporada: Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. Vale un dato: en Barcelona otra vez Gasly y Colapinto terminaron a una vuelta del ganador, que esta vez fue el británico Lewis Hamilton con un impecable Ferrari.
Pero no hay resultado que no se logre con trabajo.
¿Es demasiado pensar que Alpine puede acercarse a los de arriba y pelearles de igual a igual? No, definitivamente. Es una verdad de Perogrullo que “carreras son carreras”. En Barcelona la suerte jugó a favor de los pilotos de Alpine por el abandono en los giros finales del italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que venían adelante. Pero cuando eso ocurrió, tanto Gasly como Colapinto ya estaban en zona de puntos.
¿Qué debe hacer el equipo para dar ese “salto” necesario? Acelerar los desarrollos de piezas, y aceitar la lógistica. Por ejemplo, el alerón nuevo, que debía solucionar los problemas de subviraje en curvas rápidas, no llegó a tiempo para el GP barcelonés. Esto dejó a los pilotos sin el paquete de mejoras esperado, obligándolos a competir con un coche en su configuración anterior. El retraso se debió a complicaciones que afectaron la fabricación, el transporte y la homologación de la pieza. Según se supo, ya estará listo para Austria. Habrá que ver.
Por lo pronto, al no tener desarrollos confiables, se está “regalando” oportunidades a los rivales en los días de entrenamiento y clasificación para los grandes premios.
También tiene que mejorar las paradas en los pits. Este tema viene siendo motivo de debate, ya que en Alpine se han presentado importantes demoras técnicas y operativas, marcando una clara diferencia con los estándares de la categoría. Un pit stop ideal en la F-1 ronda los dos segundos o menos, pero en el equipo francés ese promedio se duplica, a veces se triplica, generando frustración en sus pilotos
A favor de Alpine está el hecho de contar con dos pilotos que están haciendo lo correcto en las carreras, que no rompen el auto, que suman y se esfuerzan. En Barcelona, Gasly fue 7° y sumó fuerte (sin olvidar que le dieron las unidades de un tercer lugar en el GP de Mónaco tras una apelación del equipo) y Colapinto 10° (había sido 8° en la pista). El bonaerense, en siete carreras, sumó en cuatro, y quiere más. Eso se nota en cada reportaje, en los que muestra ese “hambre” tan típico de cualquier deportista que no se conforma y busca progresar. Mención aparte a la decisión de los comisarios deportivos, de darle a Franco una sanción de 10 segundos (+1 punto de penalización en su superlicencia), por una infracción cometida bajo bandera amarilla. Una verdadera pena.
Más allá de Alpine, la F-1 dio un pequeño golpe de timón en Barcelona con la victoria de Hamilton, que rompió, al menos por ahora, la hegemonía de Mercedes, que había ganado las seis carreras anteriores y que esta vez sólo rescató un 2° lugar para el británico George Russell. Así como esto es saludable para el campeonato, también lo es para la expectativa por lo que vendrá. En Austria, dentro de dos semanas, sabremos si lo visto en terreno español puede convertirse en nueva tendencia.