Liga Tucumana: Graneros goleó, se clasificó a los playoffs y sacó más ventaja en su grupo
El "Cocodrilo" venció 3 a 0 a Sportivo Trinidad como visitante, se consolidó en la cima del Grupo F y aseguró su boleto directo a la próxima fase del Torneo Apertura. La jornada de la Liga Tucumana continuará entre el domingo y el lunes feriado con atractivos clásicos y partidos clave.
Resumen para apurados
- Graneros goleó 3-0 a Sportivo Trinidad como visitante en el inicio de la fecha 12, consolidándose como líder del Grupo F y clasificando a los playoffs de la Liga Tucumana.
- Con goles de López, Cruz y Vázquez, el equipo de Hugo Corbalán sumó 27 puntos, estirando a nueve la ventaja sobre su escolta, Deportivo Aguilares, que tiene un partido pendiente.
- Este triunfo asegura el pase directo de Graneros a la fase final sin jugar la ronda previa, mientras la fecha 12 continúa con clásicos clave entre el domingo y el lunes feriado.
Graneros ratificó su condición de candidato en el Torneo Apertura de Primera División en la Liga Tucumana de Fútbol. En el inicio de la Fecha 12, goleó como visitante a Sportivo Trinidad por 3 a 0, se consolidó como cómodo líder del Grupo F y aseguró su clasificación a los playoffs, evitando disputar una llave previa.
El conjunto dirigido por Hugo Corbalán llegó a los 27 puntos y le sacó nueve unidades de ventaja a Deportivo Aguilares, su escolta. Ambos equipos tienen un partido pendiente: los "Cocodrilos" deberán enfrentar a Jorge Newbery, mientras que el "Celeste" tiene por delante su compromiso ante Deportivo Marapa. Este domingo acapará la atención el clásico en Aguilares, entre los "Aviadores" y el "Depor". También jugarán Deportivo Llorens con Santa Ana.
Graneros construyó su victoria en la primera etapa con los goles de Matías López y Facundo Cruz. En el complemento, Matías Vázquez cerró el marcador para sellar una nueva presentación convincente del líder de la zona.
En el otro encuentro del Grupo F, Deportivo Marapa y San Lorenzo de Santa Ana no lograron sacarse diferencias e igualaron 0 a 0, resultado que favoreció al líder, que continúa ampliando su ventaja en la cima de las posiciones.
Por el Grupo E, Santa Rosa consiguió una importante victoria al derrotar a Alto Verde por 2 a 1. Agustín Olivares abrió el marcador desde el punto del penal para el conjunto local. Nicolás Rodríguez estableció la igualdad transitoria para los "Laguneros", pero Marcos Barrionuevo apareció de cabeza para convertir el gol del triunfo. La visita terminó con un jugador menos por la expulsión de Rodríguez en el tramo final del encuentro.
Programación del domingo
Desde las 16 horas, por el Grupo A, en El Colmenar, uno de los líderes, Experimental, enfrentará a Villa Mitre. También jugarán San José ante Juventud Unida.
A partir de las 17 horas, Central Norte, el otro puntero de la zona, recibirá a Talleres.
Por el interzonal A-D, desde las 16 horas, All Boys se medirá con San Fernando.
En el Grupo E, en Villa Quinteros, San Ramón será local ante Concepción FC y Unión Simoca con La Providencia. Actividad del lunes feriado
Aprovechando el feriado nacional, el lunes se completará la jornada con los siguientes encuentros por el Grupo C:
Ateneo Parroquial Alderetes vs. San Pablo
Bella Vista vs. Almirante Brown (líder de su zona)
Famaillá vs. Santa Lucía FC
Resultados de la Fecha 11
Por el Grupo B, Atlético logró una valiosa victoria como visitante al superar a Sportivo Guzmán por 2 a 1. Facundo Comán fue la gran figura de la jornada al convertir los dos goles del equipo ganador, mientras que Santiago Yuretic había marcado el empate transitorio para el conjunto local.
En tanto, por el interzonal A-C, Garmendia FC se quedó con tres puntos importantes al derrotar a Amalia por 2 a 0. Daniel Corbalán fue el protagonista excluyente del encuentro al anotar un doblete. El primer tanto llegó desde el punto del penal y el segundo le permitió asegurar el triunfo para su equipo.
Este domingo desde las 16, será el turno de San Martín frente a Argentinos del Norte en el complejo Natalio Mirkin.
Por el Grupo C, se disputarán los encuentros entre Atlético Concepción y Cruz Alta, además del clásico entre San Juan y Lastenia.
La programación concluirá el lunes con el choque entre San Lorenzo de Delfín Gallo y Unión del Norte.