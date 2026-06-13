Liga Tucumana: Graneros goleó, se clasificó a los playoffs y sacó más ventaja en su grupo

Por el Grupo E, Santa Rosa consiguió una importante victoria al derrotar a Alto Verde por 2 a 1. Agustín Olivares abrió el marcador desde el punto del penal para el conjunto local. Nicolás Rodríguez estableció la igualdad transitoria para los "Laguneros", pero Marcos Barrionuevo apareció de cabeza para convertir el gol del triunfo. La visita terminó con un jugador menos por la expulsión de Rodríguez en el tramo final del encuentro.