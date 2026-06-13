Te lo dice "Messi: Palpitar el programa que aprovecha la pasión mundialista para prevenir enfermedades cardiovasculares
Resumen para apurados
- Salud de Tucumán lanzó el programa "Palpitar" en plazas locales para controlar la presión arterial ante el Mundial 2026 y así prevenir graves riesgos cardiovasculares.
- Con un imitador de Messi y premios, la campaña ofrece chequeos gratuitos en plazas, ya que 4 de cada 10 adultos en la provincia son hipertensos y muchos lo desconocen.
- Se busca concientizar sobre el impacto del estrés deportivo en la salud y asegurar tratamientos gratuitos, promoviendo la detección temprana en jóvenes y adultos tucumanos.
Mientras millones de argentinos preparan camisetas, banderas y cábalas para seguir a la Selección en el Mundial 2026, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán decidió poner el foco en otro protagonista silencioso: el corazón.
Bajo el nombre de “Palpitar”, el Gobierno provincial lanzó una campaña que busca aprovechar la emoción que despierta el fútbol para concientizar sobre la hipertensión arterial y los factores de riesgo cardiovascular.
La iniciativa parte de una realidad preocupante. Según explicó el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, cuatro de cada diez personas mayores de 18 años padecen hipertensión arterial y la mitad de ellas desconoce su condición. A su vez, una gran proporción de quienes sí están diagnosticados no logra mantener la enfermedad bajo control.
“El mundo se detiene durante un Mundial y las emociones pueden jugar una mala pasada en personas con problemas cardíacos”, señaló el funcionario al presentar el programa en LGPlay. La propuesta apunta justamente a recordar que un partido puede generar una descarga importante de adrenalina, elevar la presión arterial y desencadenar complicaciones en pacientes con patologías previas.
La campaña se desarrolla principalmente en Plaza Independencia, aunque también se replica en distintas ciudades y comunas de la provincia mediante agentes sanitarios, enfermeros y médicos que salen a los espacios públicos para ofrecer controles gratuitos de presión arterial y evaluar factores de riesgo.
El mensaje central es sencillo: un chequeo puede salvar una vida. Quienes se acercan no solo reciben la medición de la presión, sino también asesoramiento sobre alimentación saludable, actividad física, diabetes, tabaquismo y colesterol. Además, las personas que son detectadas con hipertensión son incorporadas a programas provinciales que garantizan el tratamiento de manera gratuita.
Para captar la atención de los tucumanos, “Palpitar” eligió una estrategia poco convencional. En el stand se realizan trivias vinculadas con hábitos saludables y se entregan premios como camisetas, pelotas, llaveros o fotografías con un doble caracterizado como Lionel Messi, quien se convirtió en uno de los grandes atractivos de la propuesta.
La elección del Mundial como contexto no es casual. Medina Ruiz recordó que las situaciones de estrés emocional -ya sea por una alegría o por una frustración deportiva- provocan una liberación de adrenalina que acelera la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. En personas con antecedentes de hipertensión, arritmias o enfermedades cardiovasculares, ese proceso puede derivar en un accidente cerebrovascular, un infarto o una insuficiencia cardíaca.
Por eso, el ministro insistió en la importancia de sostener hábitos saludables durante el torneo: reducir el consumo de sal, moderar el alcohol, evitar el cigarrillo, caminar regularmente y, sobre todo, no abandonar la medicación por cuestiones económicas o por creer que “por un día no pasa nada”.
El programa también busca derribar otro mito frecuente: que la hipertensión es un problema exclusivo de los adultos mayores. “Hay niños con hipertensión y jóvenes que la padecen sin saberlo”, advirtió Medina Ruiz, quien recomendó realizar al menos un control médico anual y controlar la presión cada seis meses aunque los valores hayan sido normales previamente.
En definitiva, “Palpitar” intenta convertir la mayor fiesta deportiva del planeta en una oportunidad para promover la prevención. La consigna es clara: disfrutar cada gol, cada atajada y cada emoción del Mundial, pero sin olvidar que el verdadero partido también se juega en el cuidado de la salud.