Te lo dice "Messi: Palpitar el programa que aprovecha la pasión mundialista para prevenir enfermedades cardiovasculares

La elección del Mundial como contexto no es casual. Medina Ruiz recordó que las situaciones de estrés emocional -ya sea por una alegría o por una frustración deportiva- provocan una liberación de adrenalina que acelera la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. En personas con antecedentes de hipertensión, arritmias o enfermedades cardiovasculares, ese proceso puede derivar en un accidente cerebrovascular, un infarto o una insuficiencia cardíaca.