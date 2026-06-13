EN VIVO: San Martín iguala sin goles con Colegiales en Munro

Comenzó el partido
"11" confirmado para San Martín
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) June 13, 2026
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para visitar a Colegiales.
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El estadio de Colegiales espera por el duelo con San Martín
El plantel "santo" ya se encuentra en el estadio
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) June 13, 2026
¡Llegó San Martín!
El plantel profesional ya se encuentra en el Estadio Libertarios Unidos para enfrentar a Colegiales.
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Estos son los convocados por el "Santo"
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) June 12, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT Interino, Hernán De Camilo, para la fecha 18 del torneo.
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Lo que tenés que saber
El "Santo" suma 22 puntos, viene de empatar 0-0 con Quilmes en La Ciudadela y arrastra cuatro partidos sin ganar. Colegiales, en cambio, marcha 17° con 17 puntos, viene de caer 1-0 ante Atlético Rafaela y necesita ganar para escapar del fondo bajo la conducción de Leonardo Fernández.