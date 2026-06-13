EN VIVO: San Martín iguala sin goles con Colegiales en Munro

Lo que tenés que saber

El "Santo" suma 22 puntos, viene de empatar 0-0 con Quilmes en La Ciudadela y arrastra cuatro partidos sin ganar. Colegiales, en cambio, marcha 17° con 17 puntos, viene de caer 1-0 ante Atlético Rafaela y necesita ganar para escapar del fondo bajo la conducción de Leonardo Fernández.