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EN VIVO: San Martín iguala sin goles con Colegiales en Munro

ENTRADA EN CALOR. El plantel de San Martín se entrena a la espera del partido.
ENTRADA EN CALOR. El plantel de San Martín se entrena a la espera del partido. Foto de Marcelo Androetto.

El "Santo" visita al "Tricolor", con Hernán De Camilo como flamante DT tras la salida de Andrés Yllana. Es televisado por LPF Play.

Hace 5 Min
15:01 hs

Comenzó el partido

14:26 hs

"11" confirmado para San Martín

14:14 hs

El estadio de Colegiales espera por el duelo con San Martín

El estadio de Colegiales espera por el duelo con San Martín
14:11 hs

El plantel "santo" ya se encuentra en el estadio

14:11 hs

Estos son los convocados por el "Santo"

Lo que tenés que saber

El "Santo" suma 22 puntos, viene de empatar 0-0 con Quilmes en La Ciudadela y arrastra cuatro partidos sin ganar. Colegiales, en cambio, marcha 17° con 17 puntos, viene de caer 1-0 ante Atlético Rafaela y necesita ganar para escapar del fondo bajo la conducción de Leonardo Fernández.

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