DeportesRugby

Vecinos de sangre: la increíble historia detrás de la frontera que une a Talleres y Córdoba Athletic

Nacieron de una ruptura a principios del siglo XX, pero el destino los terminó juntando frente a frente. Retrato de un barrio que hoy se vistió de fiesta para recibir a Dogos XV y Tarucas.

Vecinos de sangre: la increíble historia detrás de la frontera que une a Talleres y Córdoba Athletic
Por Gonzalo Vera Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Talleres y Córdoba Athletic comparten una histórica vecindad en Barrio Jardín, Córdoba, tras la división que protagonizó su fundador común, Tomás Lawson, en el siglo XX.
  • Al alejarse de Athletic, Lawson fundó Talleres en 1913. En los años 30, el azar mudó a ambos clubes a la misma manzana de Barrio Jardín, separados hoy por la calle Lawson.
  • Esta vecindad fomenta una convivencia pacífica y ejemplar en Córdoba, donde el fútbol y el rugby coexisten de forma natural, consolidando una rica identidad deportiva local.
Resumen generado con IA

Apenas diez metros. Solo esa distancia separa la puerta de ingreso a la cancha de rugby del Córdoba Athletic Club —donde hoy Dogos XV venció como local en la semifinal del Súper Rugby Américas a Tarucas— de varios postes de luz pintados prolijamente con los colores azul y blanco de Talleres. El cartel gigante donde posan los jugadores de la franquicia cordobesa se ubica a pocos pasos del portón de una de las tribunas de La Boutique.

La geografía permite que dos mundos que normalmente están alejados se miren de cerca constantemente. Si uno se sienta en las plateas del estadio de la ‘T’, puede ver perfectamente los postes rojinegros donde Dogos y Tarucas intentarán en unas horas ganarse el pase a la final. Desde el quincho y las canchas de tenis del club inglés se sienten y se escuchan todas las actividades del “Matador”.

La única frontera que los divide es la calle Tomás Lawson. Y ese nombre es, precisamente, el puente que une a ambas instituciones; dos entidades que hoy son vecinas y hermanas, una de las cuales vio la luz tras una vieja disputa en el seno de la otra.

El lazo de sangre: Tomás Lawson y la ruptura original

A principios del siglo XX, el nombre de Tomás Lawson empezó a figurar en las páginas deportivas de “La Docta”. El inglés había llegado con la pasión por la pelota a cuestas. Tras incorporarse como jefe en el Ferrocarril Central Córdoba, se asentó en la ciudad, se casó y se quedó para siempre en el país.

Vecinos de sangre: la increíble historia detrás de la frontera que une a Talleres y Córdoba Athletic

Como era un aguerrido volante central, enseguida buscó club. Durante dos años defendió los colores del Córdoba Athletic, una institución fundada originalmente en 1882 por empleados y directivos británicos del ferrocarril para jugar al tenis y al cricket. Sin embargo, una fuerte desavenencia con un dirigente lo alejó definitivamente de la entidad británica.

Tras un breve paso por General Paz Juniors, su temperamento lo empujó a buscar el sueño del club propio. El 12 de octubre de 1913, junto a otros trabajadores de su sector, fundó el Club Atlético Talleres Central Córdoba.

El cruce de los nómades en la década del 30

A pesar de que Talleres nació como consecuencia de aquella pelea de Lawson con la dirigencia rojinegra, el crecimiento urbano se encargaría de volver a juntarlos. Ninguno de los dos clubes nació en el lugar que hoy ocupan en Jardín Espinosa; ambos fueron nómades durante sus primeras décadas.

El Córdoba Athletic dio sus primeros pasos en General Paz, donde consolidó su impronta ligada al rugby, el tenis y el hockey. Por su parte, la ‘T’ funcionaba originalmente en el este de la ciudad, en la populosa zona de Barrio Talleres, pegado a los galpones ferroviarios.

El destino los hizo coincidir en una misma manzana con apenas meses de diferencia a principios de la década del 30. En su búsqueda de un terreno definitivo para albergar a su creciente masa de seguidores, el club albiazul adquirió las tierras en Barrio Jardín e inauguró La Boutique en 1931. Solo un año después, en 1932, su vecino decidió mudar su sede y se instaló exactamente al frente, cruzando el asfalto.

Aquella vieja separación quedaba sepultada por la convivencia diaria. Las dos instituciones pasaron a compartir el suelo residencial, separadas únicamente por la calle que hoy lleva el nombre del fundador “tallarín”. La arteria no divide, sino que es testigo de un origen común.

Una convivencia que enriquece

En Jardín Espinosa, la rivalidad de los orígenes se transformó en un respeto mutuo que atraviesa a las familias de la zona. Quienes eligen la ovalada se forman en el Athletic, y quienes nacen con la pelota de fútbol bajo el brazo lo hacen en Talleres, habitando un espacio común de manera natural.

El folklore de la zona guarda recuerdos de épocas intensas, especialmente de aquellos años en los que La Boutique era el escenario exclusivo de los partidos oficiales de Talleres en el fútbol nacional y el barrio se transformaba por completo. Esas décadas de convivencia silenciosa y rutinas compartidas para no superponer los horarios del fútbol con los del rugby terminaron de moldear la identidad pacífica del lugar.

Vecinos de sangre: la increíble historia detrás de la frontera que une a Talleres y Córdoba Athletic

Hoy, mientras el gigante del fútbol duerme una silenciosa siesta de viernes, el Córdoba Athletic se enciende con el fervor de una semifinal. Los hinchas y familiares que viajaron desde lejos caminan por la calle Lawson bajo la sombra de los árboles; repasan las haches rojinegras y se topan con los colores vecinos del frente. Habitan, al menos por unas horas, una manzana mágica, donde la historia grande del deporte cordobés se sigue escribiendo, como hace casi un siglo, solo cruzando una calle.

Temas Club Atlético Talleres de CórdobaSuper Rugby AméricasDogos XV
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?
1

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Quién es Leonardo Venegas, el medio hermano de un jugador de la Selección Argentina que podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos
2

Quién es Leonardo Venegas, el medio hermano de un jugador de la Selección Argentina que podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos

Fin de semana largo con frío polar: qué provincias tendrán lluvias, nieve y fuertes vientos
3

Fin de semana largo con frío polar: qué provincias tendrán lluvias, nieve y fuertes vientos

El error al tender la ropa en invierno que puede provocar mal olor y retrasar el secado
4

El error al tender la ropa en invierno que puede provocar mal olor y retrasar el secado

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes
5

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

Ranking notas premium
Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027
1

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa
2

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
3

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos
4

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

Causa Vélez: qué dice la aclaración de la jueza sobre los casos de violencia de género
5

Causa Vélez: qué dice la aclaración de la jueza sobre los casos de violencia de género

Más Noticias
Inauguración del Mundial 2026 en Canadá: música, diversidad y un error en vivo

Inauguración del Mundial 2026 en Canadá: música, diversidad y un error en vivo

¿Era realmente Shakira? Críticas, polémica y la respuesta de la artista tras una inauguración que decepcionó en México 2026

¿Era realmente Shakira? Críticas, polémica y la respuesta de la artista tras una inauguración que decepcionó en México 2026

La historia detrás del día que Messi probó las empanadas tucumanas en Estados Unidos

La historia detrás del día que Messi probó las empanadas tucumanas en Estados Unidos

Fórmula 1: Colapinto se ubicó en el décimo lugar en la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona

Fórmula 1: Colapinto se ubicó en el décimo lugar en la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona

Quién es Leonardo Venegas, el medio hermano de un jugador de la Selección Argentina que podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos

Quién es Leonardo Venegas, el medio hermano de un jugador de la Selección Argentina que podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos

Canadá abre su fiesta mundialista: todos los detalles de la segunda inauguración, artistas y cómo verla

Canadá abre su fiesta mundialista: todos los detalles de la segunda inauguración, artistas y cómo verla

Sorpresa en la Fórmula 1: la FIA le devolvió el podio a Pierre Gasly tras revisar las sanciones

Sorpresa en la Fórmula 1: la FIA le devolvió el podio a Pierre Gasly tras revisar las sanciones

Agenda de TV: ¿Cuáles son y dónde ver los partidos que se juegan hoy por el Mundial 2026?

Agenda de TV: ¿Cuáles son y dónde ver los partidos que se juegan hoy por el Mundial 2026?

Comentarios