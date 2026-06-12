Vecinos de sangre: la increíble historia detrás de la frontera que une a Talleres y Córdoba Athletic

Resumen para apurados
- Talleres y Córdoba Athletic comparten una histórica vecindad en Barrio Jardín, Córdoba, tras la división que protagonizó su fundador común, Tomás Lawson, en el siglo XX.
- Al alejarse de Athletic, Lawson fundó Talleres en 1913. En los años 30, el azar mudó a ambos clubes a la misma manzana de Barrio Jardín, separados hoy por la calle Lawson.
- Esta vecindad fomenta una convivencia pacífica y ejemplar en Córdoba, donde el fútbol y el rugby coexisten de forma natural, consolidando una rica identidad deportiva local.
Apenas diez metros. Solo esa distancia separa la puerta de ingreso a la cancha de rugby del Córdoba Athletic Club —donde hoy Dogos XV venció como local en la semifinal del Súper Rugby Américas a Tarucas— de varios postes de luz pintados prolijamente con los colores azul y blanco de Talleres. El cartel gigante donde posan los jugadores de la franquicia cordobesa se ubica a pocos pasos del portón de una de las tribunas de La Boutique.
La geografía permite que dos mundos que normalmente están alejados se miren de cerca constantemente. Si uno se sienta en las plateas del estadio de la ‘T’, puede ver perfectamente los postes rojinegros donde Dogos y Tarucas intentarán en unas horas ganarse el pase a la final. Desde el quincho y las canchas de tenis del club inglés se sienten y se escuchan todas las actividades del “Matador”.
La única frontera que los divide es la calle Tomás Lawson. Y ese nombre es, precisamente, el puente que une a ambas instituciones; dos entidades que hoy son vecinas y hermanas, una de las cuales vio la luz tras una vieja disputa en el seno de la otra.
El lazo de sangre: Tomás Lawson y la ruptura original
A principios del siglo XX, el nombre de Tomás Lawson empezó a figurar en las páginas deportivas de “La Docta”. El inglés había llegado con la pasión por la pelota a cuestas. Tras incorporarse como jefe en el Ferrocarril Central Córdoba, se asentó en la ciudad, se casó y se quedó para siempre en el país.
Como era un aguerrido volante central, enseguida buscó club. Durante dos años defendió los colores del Córdoba Athletic, una institución fundada originalmente en 1882 por empleados y directivos británicos del ferrocarril para jugar al tenis y al cricket. Sin embargo, una fuerte desavenencia con un dirigente lo alejó definitivamente de la entidad británica.
Tras un breve paso por General Paz Juniors, su temperamento lo empujó a buscar el sueño del club propio. El 12 de octubre de 1913, junto a otros trabajadores de su sector, fundó el Club Atlético Talleres Central Córdoba.
El cruce de los nómades en la década del 30
A pesar de que Talleres nació como consecuencia de aquella pelea de Lawson con la dirigencia rojinegra, el crecimiento urbano se encargaría de volver a juntarlos. Ninguno de los dos clubes nació en el lugar que hoy ocupan en Jardín Espinosa; ambos fueron nómades durante sus primeras décadas.
El Córdoba Athletic dio sus primeros pasos en General Paz, donde consolidó su impronta ligada al rugby, el tenis y el hockey. Por su parte, la ‘T’ funcionaba originalmente en el este de la ciudad, en la populosa zona de Barrio Talleres, pegado a los galpones ferroviarios.
El destino los hizo coincidir en una misma manzana con apenas meses de diferencia a principios de la década del 30. En su búsqueda de un terreno definitivo para albergar a su creciente masa de seguidores, el club albiazul adquirió las tierras en Barrio Jardín e inauguró La Boutique en 1931. Solo un año después, en 1932, su vecino decidió mudar su sede y se instaló exactamente al frente, cruzando el asfalto.
Aquella vieja separación quedaba sepultada por la convivencia diaria. Las dos instituciones pasaron a compartir el suelo residencial, separadas únicamente por la calle que hoy lleva el nombre del fundador “tallarín”. La arteria no divide, sino que es testigo de un origen común.
Una convivencia que enriquece
En Jardín Espinosa, la rivalidad de los orígenes se transformó en un respeto mutuo que atraviesa a las familias de la zona. Quienes eligen la ovalada se forman en el Athletic, y quienes nacen con la pelota de fútbol bajo el brazo lo hacen en Talleres, habitando un espacio común de manera natural.
El folklore de la zona guarda recuerdos de épocas intensas, especialmente de aquellos años en los que La Boutique era el escenario exclusivo de los partidos oficiales de Talleres en el fútbol nacional y el barrio se transformaba por completo. Esas décadas de convivencia silenciosa y rutinas compartidas para no superponer los horarios del fútbol con los del rugby terminaron de moldear la identidad pacífica del lugar.
Hoy, mientras el gigante del fútbol duerme una silenciosa siesta de viernes, el Córdoba Athletic se enciende con el fervor de una semifinal. Los hinchas y familiares que viajaron desde lejos caminan por la calle Lawson bajo la sombra de los árboles; repasan las haches rojinegras y se topan con los colores vecinos del frente. Habitan, al menos por unas horas, una manzana mágica, donde la historia grande del deporte cordobés se sigue escribiendo, como hace casi un siglo, solo cruzando una calle.