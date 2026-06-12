Vecinos de sangre: la increíble historia detrás de la frontera que une a Talleres y Córdoba Athletic

Apenas diez metros. Solo esa distancia separa la puerta de ingreso a la cancha de rugby del Córdoba Athletic Club —donde hoy Dogos XV venció como local en la semifinal del Súper Rugby Américas a Tarucas— de varios postes de luz pintados prolijamente con los colores azul y blanco de Talleres. El cartel gigante donde posan los jugadores de la franquicia cordobesa se ubica a pocos pasos del portón de una de las tribunas de La Boutique.