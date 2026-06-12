Tarucas dijo adiós del Súper Rugby Américas frente un Dogos XV que mostró todo su poderío

Los últimos diez minutos sirvieron para mostrar las dos caras de la moneda en los cordobeses. Ya contra un rival que jugaba con 14 hombres por la amarilla a Ferro, Dogos XV se floreó y hasta desperdició una chance clarísima, tal vez por sobrar un poco. Pero el verdadero sello de campeón se vio cuando el partido ya estaba recontra definido. En la última posesión, con el boleto a la final en el bolsillo, Dogos defendió enérgicamente cada metro, tackleando como si la temporada se definiera en esa jugada. Una demostración de autoridad implacable de un equipo que juega con el cuchillo entre los dientes hasta lo último.