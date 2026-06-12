Sólido de local, en zona de descenso y con urgencia: así llega Colegiales, el rival de San Martín

Lo que hace más peligroso a este Colegiales es justamente esa situación límite. Un equipo que pelea por no descender en su propio estadio no especula, no administra y no le regala nada al rival. El técnico Leonardo Fernández lo sabe y sus jugadores también: este partido vale mucho más que tres puntos para ellos. Esa desesperación puede convertirse en intensidad, en agresividad en la marca y en disposición para correr cada pelota hasta el final. Para De Camilo, no caer en la trampa emocional del partido será tan importante como el planteo táctico.