Cerebro holandés y corazón caribeño: la increíble historia de Curazao, la "cenicienta" del Mundial 2026
Con un plantel reclutado del otro lado del océano, la pequeña isla caribeña dejó atrás la sombra del béisbol y rompió todos los pronósticos para meterse en la cita máxima del fútbol. El trasfondo de una nación partida entre el lujo y el desempleo, la batalla cultural para desplazar al béisbol y la trastienda humana de un vestuario que se plantó ante la Federación para repatriar a su líder.
Resumen para apurados
- La selección de fútbol de Curazao clasificó al Mundial 2026 a fines de 2025 al ganar la eliminatoria de Concacaf tras repatriar a futbolistas descendientes de la diáspora en Europa.
- Tras independizarse en 2010, Curazao reclutó futbolistas formados en la liga neerlandesa. Bajo la guía táctica de Dick Advocaat, el fútbol logró desplazar al histórico béisbol local.
- Como el país más chico en clasificar a un Mundial, Curazao medirá su crecimiento ante potencias globales, consolidando el fútbol como motor de identidad y ascenso en la isla.
Más de 300 cruceros de lujo llegan anualmente a Willemstad, la capital de Curazao. A bordo de ellos, casi un millón de pasajeros arriban a la “Ámsterdam del Caribe” y gastan un estimado de 100 millones de dólares en la isla. Pero mientras el puerto es una pasarela de divisas y turistas que buscan diamantes libres de impuestos en las joyerías del barrio de Punda, los habitantes de a pie viven en una realidad más austera. Curazao sobrevive gracias a los servicios financieros, el refinado de petróleo y el turismo, pero ese lujo no siempre se derrama hacia los barrios periféricos. Los visitantes se llevan en sus retinas las pintorescas casas de estilo holandés y colores llamativos que son Patrimonio de la Unesco, pero no llegan a ver los complejos habitacionales en los que el desempleo juvenil golpea fuerte y cruzar el Atlántico asoma como una de las únicas oportunidades para salir adelante.
Aun así, esta pequeña isla se las arregló en noviembre pasado para hacerse conocer en el mundo como algo más que un destino de paso en las vacaciones por el Caribe: se convirtió en el país más chico en clasificarse a una Copa del Mundo.
Una fecha premonitoria: El 10/10/10
Hasta 2010, Curazao era solo una pieza de un rompecabezas mayor llamado Antillas Holandesas. Eran seis islas bajo un mismo comando administrativo, una estructura que con el tiempo se volvió pesada e ineficiente. Aruba, la isla vecina, se había escindido en los ‘80, y el 10 de octubre de 2010, el resto del archipiélago decidió que era hora de barajar y dar de nuevo. Que la soberanía de la isla se sellara un 10/10/10 funcionó como una premonición; fue el anuncio silencioso de que un país con alma de enganche estaba naciendo para romper los pronósticos y presentarse ante el mundo.
Al separarse, Curazao heredó la plaza FIFA de las Antillas. No era un legado vacío: en 1963, bajo esa bandera y con un plantel de amateurs, habían logrado un tercer puesto en el campeonato de la Concacaf. Pero aquel era un fútbol de otra época. El desafío de 2010 era profesionalizar la pasión en una región donde México, Estados Unidos y varios más ya jugaban a otra velocidad. ¿Cómo se podía competir contra esos gigantes con tan pocos recursos? La respuesta estaba a 8.000 kilómetros de distancia.
La conexión con la metrópoli: Fútbol de exportación
La selección de Curazao no se armó en los muelles del puerto de Willemstad, sino en las terminales del aeropuerto de Ámsterdam. Allí, la federación comprendió que su mayor tesoro era la diáspora. Hay más curazoleños y descendientes viviendo en los Países Bajos que en la propia isla. El plan consistió en rastrear a cada hijo y nieto de la migración que se hubiera formado en las inferiores del Ajax, el PSV o el Feyenoord.
El proceso necesitó nombres de peso para que los jóvenes comenzaran a atender el teléfono. Primero fue Patrick Kluivert, quien le dio al proyecto un estatus de élite; luego Guus Hiddink, quien inyectó el orden táctico necesario para dejar de ser un rejunte improvisado. Convencieron a jugadores de la Eredivisie holandesa y de la segunda división inglesa de que defender la tierra de sus padres y abuelos era su misión, ya que el llamado de la Naranja Mecánica nunca llegaría. Así, Curazao fue construyendo un plantel con cerebro neerlandés y corazón caribeño: un equipo que habla en holandés en el vestuario pero que siente el rigor del sol en la sangre. La mayoría se crió con las costumbres de sus padres, que emigraron en cantidad en las décadas del '80, '90 y 2000.
Los ejemplos de esta ingeniería de la identidad sobran. Los hermanos Leandro y Juninho Bacuna son el símbolo: nacidos en Groningen, con cientos de partidos en la Premier League y la Championship inglesa, decidieron que su lugar en el mundo estaba en la isla de sus padres. O el caso de Kenji Gorré, formado en la academia del Manchester United, y Armando Obispo, sólido central actualmente en el PSV que acaba de ganar la Eredivisie.
La pelota por el bate
Este crecimiento supuso también una batalla cultural interna. En Curazao, el deporte que más alegrías había brindado no era el fútbol sino el béisbol. La isla es una fábrica de talentos para los equipos de los Estados Unidos. Durante décadas, el sueño del pibe nativo era empuñar un bate y llegar a las Grandes Ligas.
Pero el éxito de la "Blue Family" (la familia azul) empezó a torcer la historia. La transformación social fue palpable: las canchitas de fútbol empezaron a robarle metros a los montículos de béisbol. La mística de la selección logró que el fútbol dejara de ser un pasatiempo para convertirse en una vía de ascenso social y orgullo nacional. Hoy, los chicos que nacen en los barrios periféricos de la capital ya no solo miran al norte, hacia EE.UU., sino también hacia Europa, soñando con ser el próximo central del Ajax o el nuevo goleador del Feyenoord.
El factor Advocaat y el camino al 2026
En las eliminatorias para 2018 y 2022, la isla ya había mostrado los dientes, llegando a fases decisivas pero quedándose sin nafta en el último tramo. Faltaba ese último ajuste táctico.
Para la estocada final del Mundial 2026, la Federación buscó a un viejo zorro: Dick Advocaat. El experimentado DT holandés ensambló ese rompecabezas de jugadores nacidos en Europa y los obligó a entender el barro de la CONCACAF. La eliminatoria fue un curso acelerado de supervivencia. Tuvieron que jugar en canchas imposibles de Centroamérica, soportar climas hostiles y la presión física frente a países que multiplicaban varias veces su población, logrando a finales de 2025 una clasificación histórica y sin precedentes.
Sin embargo, el idilio sufrió una pausa inesperada. En febrero de 2026, Advocaat debió renunciar temporalmente a su cargo debido a graves complicaciones en la salud de su hija. El timón quedó en manos de su compatriota Fred Rutten, pero la química no fue la misma. Una serie de malos resultados en los amistosos de marzo encendió las alarmas y dejó en evidencia que el equipo necesitaba a su líder original.
Fue entonces cuando el peso del grupo se hizo sentir. Ante la notable mejoría en la salud de la hija del DT, los jugadores no esperaron que la Federación tomara la iniciativa. Ellos mismos, en bloque, reclamaron su regreso. No era un capricho: era la señal más clara de que este equipo había dejado de ser un rejunte de descendientes con pasaporte para convertirse en algo real. Rutten presentó su dimisión y Advocaat volvió al banco.
Durante su mandato, el veterano de 78 años consolidó el rigor táctico neerlandés —salida clara, posesión y orden— pero respetando el biotipo exuberante de sus jugadores. Curazao se convirtió en un equipo "incómodo": tienen la técnica de un equipo europeo pero no se asustan cuando el partido se vuelve una batalla física en el Caribe. Esa mezcla de frialdad y fuego fue la que les permitió asegurar su lugar en la cita máxima, dejando de ser la "cenicienta" para convertirse en un rival respetado en su confederación.
Un empate contra Canadá en la Copa Oro de la Concacaf en 2025 y el triunfo y empate ante Jamaica en el grupo de la eliminatoria mundialista son sus cartas de presentación de cara a la Copa del Mundo. Aunque no son para nada favoritos en un grupo que comparten con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil, para una isla de 160.000 habitantes, ver su bandera flameando en ese escenario ya es hazaña suficiente.
En junio, cuando el árbitro pite el inicio, habrá algo más que once jugadores en el campo. Habrán llegado también los padres y abuelos que cruzaron el Atlántico en las décadas del '80 y del '90, convencidos de que sus familias tendrían más futuro en el frío de los Países Bajos que bajo el sol del Caribe. No podían imaginar que ese viaje, muchos años después, terminaría con sus hijos corriendo ante los ojos del mundo con el nombre de la isla que dejaron atrás bordado en el pecho.