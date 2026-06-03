Cerebro holandés y corazón caribeño: la increíble historia de Curazao, la "cenicienta" del Mundial 2026

Más de 300 cruceros de lujo llegan anualmente a Willemstad, la capital de Curazao. A bordo de ellos, casi un millón de pasajeros arriban a la “Ámsterdam del Caribe” y gastan un estimado de 100 millones de dólares en la isla. Pero mientras el puerto es una pasarela de divisas y turistas que buscan diamantes libres de impuestos en las joyerías del barrio de Punda, los habitantes de a pie viven en una realidad más austera. Curazao sobrevive gracias a los servicios financieros, el refinado de petróleo y el turismo, pero ese lujo no siempre se derrama hacia los barrios periféricos. Los visitantes se llevan en sus retinas las pintorescas casas de estilo holandés y colores llamativos que son Patrimonio de la Unesco, pero no llegan a ver los complejos habitacionales en los que el desempleo juvenil golpea fuerte y cruzar el Atlántico asoma como una de las únicas oportunidades para salir adelante.