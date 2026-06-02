Denunciaron por violencia de género a un futbolista de la reserva de Independiente

Un futbolista de la Reserva de Independiente quedó en el centro de una grave denuncia por violencia de género presentada por su ex pareja ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de Nicolás Tomás Garrido Aparicio, de 20 años, quien fue acusado por una joven de 21 años de haberla agredido físicamente durante un episodio ocurrido el pasado fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires.