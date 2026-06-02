Denunciaron por violencia de género a un futbolista de la reserva de Independiente
Nicolás Tomás Garrido Aparicio, de 20 años, fue denunciado por su ex pareja ante la Oficina de Violencia Doméstica. La Justicia dispuso medidas de protección urgentes para la joven, entre ellas una prohibición de acercamiento y la entrega de un botón antipánico.
Resumen para apurados
- El futbolista de Independiente Nicolás Garrido fue denunciado por su ex pareja por violencia de género tras agredirla el pasado fin de semana en Buenos Aires debido a una discusión.
- La denunciante relató que fue retenida y sufrió fractura de nariz. Por el nivel de riesgo, la Justicia dictó restricción de acercamiento y otorgó un botón antipánico a la víctima.
- El caso judicial genera tensión en el club Independiente, que aún no emitió un comunicado oficial, mientras se aguardan medidas sobre el futuro deportivo del jugador juvenil.
Un futbolista de la Reserva de Independiente quedó en el centro de una grave denuncia por violencia de género presentada por su ex pareja ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de Nicolás Tomás Garrido Aparicio, de 20 años, quien fue acusado por una joven de 21 años de haberla agredido físicamente durante un episodio ocurrido el pasado fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires.
Según consta en la denuncia, ambos coincidieron durante la madrugada del sábado en un boliche y posteriormente se trasladaron al departamento del jugador. Allí se habría producido una discusión que, de acuerdo con el relato de la denunciante, derivó en un episodio de violencia motivado por celos.
La joven aseguró que fue retenida contra su voluntad durante más de dos horas y que sufrió agresiones físicas que le provocaron una fractura de nariz. Además, denunció que el futbolista le quitó el teléfono celular para impedir que pudiera comunicarse con terceros o solicitar ayuda.
Tras recibir la presentación, los profesionales que intervinieron en el caso evaluaron la situación y determinaron que existía un nivel de "riesgo alto". En el informe se identificaron indicadores de violencia física, psicológica y patrimonial.
Ante ese escenario, el juzgado interviniente dispuso una serie de medidas de protección que comenzaron a regir de manera inmediata.
Entre ellas figura la prohibición de acercamiento de Garrido Aparicio a menos de 200 metros de la denunciante. También se ordenó la suspensión de cualquier tipo de contacto, ya sea de forma presencial, telefónica, por mensajes, redes sociales o a través de terceros.
Además, la Justicia dispuso la entrega de un botón antipánico para la joven con el objetivo de reforzar su protección mientras avanza la investigación.
Por el momento no trascendió una respuesta pública del futbolista ni de su entorno respecto de las acusaciones. Tampoco hubo un pronunciamiento oficial de Independiente sobre la situación del jugador de la Reserva.
El caso se encuentra ahora bajo análisis judicial y las medidas adoptadas tienen carácter preventivo mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho denunciado.
La situación agrega un nuevo foco de atención para la institución de Avellaneda, que atraviesa un período de fuerte tensión interna y deberá seguir de cerca la evolución de una causa que involucra a uno de sus futbolistas juveniles.