Así funciona Waymo, la empresa de taxis que circulan sin chofer por Estados Unidos

Resumen para apurados
- Waymo, filial de Alphabet, opera taxis autónomos guiados por IA en ciudades de EE.UU. para ofrecer una alternativa de transporte más segura y eficiente sin conductores humanos.
- Los autos usan cámaras, radares y mapas 3D procesados por IA. Se piden por aplicación móvil y registran un 92% menos de accidentes graves en comparación con choferes humanos.
- La firma planea expandirse a más ciudades de EE.UU. e inicia pruebas en Londres y Tokio, consolidando la confianza global en los vehículos autónomos como futuro del transporte.
Basta menos de 10 minutos al salir del aeropuerto de San Francisco (California) para toparse con un futuro que soñamos de chicos. Un auto blanco circula por una de las autopistas más transitadas de esta ciudad y en su interior no hay nadie. En la parte de adelante, el volante va quieto y el asiento vacío. No hay vidrios polarizados que oculten este paisaje distópico que representa como pocas cosas, el mundo autónomo que se nos avecina.
Se trata de un Waymo, un taxi conducido de manera autónoma gracias a un conjunto integrado de sensores con inteligencia artificial avanzada para navegar sin intervención humana. El auto circula en medio de las vías a una velocidad crucero y mantiene una distancia más que prudente con los otros vehículos que cada tanto lo rodean. Frena, cambia de carril, acelera.
En poco tiempo ya se ven otros más en la autopista. Llaman la atención su color blanco, su tamaño, y la decena de sensores que rodean su carrocería. Tienen pantallas, molinos, radares. Toda una serie de dispositivos que, si bien destacan por su tecnología, rompe con el diseño de estos modernos autos Jaguar, una de las marcas británicas más icónicas de la velocidad y la elegancia.
Cómo funcionan los Waymo en Estados Unidos
Según explica la empresa, estos vehículos utilizan un sistema combinado que permite construir un mapa 3D del entorno. Además, utiliza cámaras de 360 grados capaces de detectar semáforos y obstáculos a cientos de metros, y además, un radar preciso para conducir de manera efectiva en condiciones de lluvia, niebla o nieve. Toda esta información es procesada en tiempo real por una computadora central con CPUs y GPUs de grado servidor, que identifica objetos como peatones, ciclistas y otros vehículos, y planifica la ruta más segura.
Ya en Mountain View, al sur de San Francisco, los Waymo se ven en las calles y en el enorme complejo que tiene Google en esta ciudad, son moneda corriente. Es que estos autos forman parte de una compañía subsidiaria de Alphabet, la misma empresa que desarrolla el buscador, Gmail, Youtube y todos los servicios que hoy están siendo impactados por la inteligencia artificial.
El centro de visitantes de este predio es quizás el lugar con más densidad de trabajadores y por eso también uno de los puntos más adecuados para ver el desfile de Waymo que retira a los programadores, diseñadores y administrativos que aquí trabajan. Llegan cada cinco minutos, estacionan frente al Google Gradient Canopy y allí se suben sus pasajeros. Se ubican siempre en el asiento trasero y cuando ya están cómodos, el auto acelera silenciosamente, impulsados por sus motores eléctricos.
Para tomar un Waymo hay dos vías. Se pueden pedir por Uber y también por una aplicación nativa disponible para teléfonos con Android o IOs. El precio de un viaje en Mountain View suele ser el doble que un viaje común en un auto manejado por un chofer, sin embargo, la aplicación también ofrece descuentos y en otras ciudades suele ser más competitiva que otros sistemas de transporte.
La seguridad de conducción en los Waymo
El CEO de Alphabet, Sundar Pichai, destaca que las personas ya confían en estos autos autónomos. De la misma manera que delegamos criterio hace muchos años en las capacidades automáticas de nuestra casilla de Gmail, ahora estamos sentados atrás de un vehículo que toma decisiones por sí solo. Su sistema cuenta con una capacidad de anticipación y planificación. Gracias a los millones de kilómetros recorridos en el mundo real y las simulaciones virtuales, los choferes virtuales de estos autos aprendieron a predecir el comportamiento de otros usuarios en la calle. Entiende, por ejemplo, cómo se mueve un auto, un ciclista o un peatón. Sabe cuáles son sus tiempos y anticipa posibles errores que podrían convertirse en un accidente.
La seguridad y la confianza son fundamentales en estos sistemas. Por eso, el Waymo Driver opera bajo estrictos estándares, respetando límites de velocidad, promoviendo el cinturón de seguridad y cuenta con múltiples sistemas de respaldo, como frenos secundarios, dirección redundante, computadora secundaria. Todos ellos pueden activar la detención del vehículo de manera segura ante cualquier fallo.
“Yo me siento más seguro circulando cerca de un Waymo que de un humano”, señala Matthew Berman, líder del medio de tecnología Forward Future, quien entrevistó a Pichai durante el Google I/O que se desarrolló la semana pasada cerca de las oficinas de la compañía. Y los datos, ofrecidos por Waymo, respaldan su confianza. Al comparar el Waymo Driver contra conductores humanos promedio en las mismas ciudades y distancias, los resultados muestran un 92% menos de accidentes con lesiones graves, un 82% menos de accidentes con lesiones de cualquier tipo, y un 83% menos de despliegues de airbag.
Por ahora, Waymo está disponible también en San Francisco y área de la Bahía, Los Ángeles, Phoenix, Austin y Atlanta. Próximamente se expandirá a más ciudades de Estados Unidos y está en fase de pruebas en ciudades como Londres y Tokio.