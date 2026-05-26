Así funciona Waymo, la empresa de taxis que circulan sin chofer por Estados Unidos

La seguridad de conducción en los Waymo

El CEO de Alphabet, Sundar Pichai, destaca que las personas ya confían en estos autos autónomos. De la misma manera que delegamos criterio hace muchos años en las capacidades automáticas de nuestra casilla de Gmail, ahora estamos sentados atrás de un vehículo que toma decisiones por sí solo. Su sistema cuenta con una capacidad de anticipación y planificación. Gracias a los millones de kilómetros recorridos en el mundo real y las simulaciones virtuales, los choferes virtuales de estos autos aprendieron a predecir el comportamiento de otros usuarios en la calle. Entiende, por ejemplo, cómo se mueve un auto, un ciclista o un peatón. Sabe cuáles son sus tiempos y anticipa posibles errores que podrían convertirse en un accidente.