Quién es Tamara Rogouski, la primera madre en consagrarse Miss Universo Argentina 2026

Aunque su coronación generó una enorme emoción, el triunfo de la misionera no fue una sorpresa absoluta para los expertos en el área. Detrás de la flamante Miss Universo Argentina hay una historia de esfuerzo y vigencia en la industria: Tamara Rogouski tiene 28 años y trabaja como modelo desde los 12. Con una sólida trayectoria que incluye desfiles tanto en Argentina como en Paraguay, su experiencia y seguridad en la pasarela la posicionaron desde el primer momento como una de las grandes favoritas para quedarse con el título.