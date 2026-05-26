Quién es Tamara Rogouski, la primera madre en consagrarse Miss Universo Argentina 2026

Resumen para apurados
- Tamara Rogouski se consagró Miss Universo Argentina 2026 en Buenos Aires el 26 de mayo, convirtiéndose en la primera madre en ganar el título para representar al país.
- La joven de 28 años, oriunda de Puerto Iguazú, es licenciada en marketing y modelo desde los 12 años. Se impuso ante 31 candidatas en una gala transmitida en vivo.
- Este triunfo marca un hito de inclusión en la historia del certamen. Rogouski representará a Argentina en la 75° edición de Miss Universo, en noviembre en Puerto Rico.
De Misiones surgió la nueva representante de Miss Universo Argentina 2026. Tamara Rogouski, oriunda de Puerto Iguazú, se llevó la corona en la versión nacional del certamen, sucediendo a Aldana Masset, quien entregará el mando a la nueva elegida en la gala del lunes. Con un vestido espléndido de pedrería roja y una tiara de imponente tamaño, la misionera consagrada ganadora prometió “darlo todo” en la próxima edición internacional que se llevará a cabo en Puerto Rico.
Tras compartir escenario con la otra finalista Daiana Stefani Pereyra de La Pampa, Tamara Rogouski se emocionó al escuchar su nombre en el anuncio. Entre medio de aplausos, la reina saliente se acercó con la brillosa corona y, en un acto simbólico, cedió el trono a la nueva Miss Universo argentina 2026. Un abrazo largo le siguió y Rogouski se quedó con el escenario del Teatro Metropolitan en la Ciudad de Buenos Aires tras pasar de Miss provincial a la representante nacional para la 75° edición del certamen.
Historia en las pasarelas de Miss Universo
Tamara Rogouski tiene 28 años y es oriunda de Puerto Iguazú, en Misiones. En redes sociales se define como coach ontológica, mamá y, por supuesto, la nueva representante de Miss Universo Argentina. Este perfil es el que destacó además de ganar dos distinciones en la etapa de “Miss Rostro” y “Mejor Traje de Gala”, ya que la iguazuense es la primera madre en consagrarse triunfadora del certamen.
Licenciada en Marketing y Publicidad, Rogouski se destacó por los mensajes inspiradores que les dejó tanto a su hija Sophia, como a los espectadores. La joven se enfocó en el poder de la palabra, la confianza personal y el impacto que pueden generar los jóvenes cuando descubren su propósito, una reflexión que hace tiempo había dejado en claro en sus redes sociales.
El camino del esfuerzo
“Como profesional del marketing descubrí el poder de la palabra, y como mamá aprendí que cada decisión puede inspirar a alguien. Por eso estoy acá, no solo por mis propios sueños, sino también para recordarles que ustedes pueden cumplir los suyos. No esperen el momento perfecto: empiecen hoy”, expresó Tamara tras ser elegida.
Aunque su coronación generó una enorme emoción, el triunfo de la misionera no fue una sorpresa absoluta para los expertos en el área. Detrás de la flamante Miss Universo Argentina hay una historia de esfuerzo y vigencia en la industria: Tamara Rogouski tiene 28 años y trabaja como modelo desde los 12. Con una sólida trayectoria que incluye desfiles tanto en Argentina como en Paraguay, su experiencia y seguridad en la pasarela la posicionaron desde el primer momento como una de las grandes favoritas para quedarse con el título.
ð¸ La nueva Miss Universo Argentina es Tamara Rogouski, de Puerto IguazÃº pic.twitter.com/IyGlFT0Tp0— Fefe (@fedeebongiorno) May 26, 2026
El impacto en redes y el próximo destino
La decisión final estuvo en manos de un jurado de lujo y muy variado, que combinó la trayectoria de soberanas de la moda con figuras del espectáculo. Entre los evaluadores se destacaron Guadalupe Alomar (Miss Mundo Argentina 2025), el periodista Gustavo Méndez y la ex Gran Hermano Coty Romero, cuya participación fue una de las más comentadas de la noche en las redes sociales. El evento, conducido por el comunicador Giuliano Fessia, se transmitió en vivo a través de YouTube, capturando la atención de miles de espectadores que siguieron el minuto a minuto desde las 19 horas.
La victoria de Rogouski no solo destaca por su imponente estampa y su vestido de pedrería roja, sino también por el mensaje de inclusión y cambio que representa para el certamen. Al ser la primera madre en consagrarse ganadora de Miss Universo Argentina, Tamara marca un antes y un después en la historia del concurso a nivel nacional, demostrando que los roles de la maternidad, el desarrollo profesional en el marketing y el modelaje de alta competencia pueden convivir en perfecta armonía.
Con la corona nacional asegurada entre 31 concursantes de todo el país, el próximo gran desafío para la oriunda de Puerto Iguazú ya tiene fecha y lugar. En noviembre de este año, Tamara viajará a Puerto Rico para representar a la Argentina en la 75° edición de Miss Universo.