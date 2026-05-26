Alerta amarilla y violeta: vientos fuertes, nevadas y un denso banco de niebla afectarán a gran parte del país

Complicaciones en la provincia de Buenos Aires

En Buenos Aires, el fenómeno se extenderá también hasta mañana en Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, Junín, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, y los partidos de General Arenales, General Pinto y Leandro N. Alem, al igual que en Alberti, Bragado, Chivilcoy, Viamonte, Nueve de Julio y Veinticinco de Mayo. En Las Heras, Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Alvear, Belgrano, Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Azul, Rauch, Tapalqué, la zona baja de Benito Juárez y de Tandil, y en el sector occidental de Castelli (todas localidades bajo la misma denominación de General), esta situación se mantendrá hasta el miércoles. En la costa atlántica también hay advertencias, precisamente en las zonas oeste de Chascomús, Dolores, Lavalle, Lezama, Punta Indio y Tordillo, además de Pilar y también al sur, en Ayacucho, Balcarce, Guido, Maipú, el noroeste de Juan Madariaga, el noroeste de Mar Chiquita y el sector oeste de Pueyrredón.