Alerta amarilla y violeta: vientos fuertes, nevadas y un denso banco de niebla afectarán a gran parte del país

Resumen para apurados
- El SMN emitió hoy alertas violeta y amarilla por niebla, vientos y nevadas en gran parte de Argentina, debido a fenómenos que pueden dañar e interrumpir actividades.
- Las advertencias extienden las condiciones del día previo, afectando con baja visibilidad al Litoral, Chaco y Buenos Aires, y con nevadas y ráfagas intensas a la Patagonia.
- Se prevé que el impacto meteorológico continúe hasta el miércoles. El SMN recomienda evitar circular, asegurar objetos y extremar precauciones para mitigar los riesgos viales.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio continuidad a su advertencia que desde ayer rige en el país. Los bancos de neblina cubrirán nuevamente a las provincias del Litoral mientras que para el sur del territorio el panorama cambiará con alertas por vientos fuertes y nevadas. Estos fenómenos pueden causar daño así como interrumpir el ritmo de las actividades sociales y cotidianas.
El mapa del Sistema de Alerta Temprana (SAT) se completó por los contrastes entre colores amarillos y violetas. El primer tono advierte por la llegada de vientos desde el sector norte así como nevadas de importante intensidad y el segundo es un aviso por niebla que reducirá la visibilidad horizontal en la jornada de hoy y que podrá extenderse hasta mañana.
Alerta por vientos intensos y nieve en la Patagonia
En el norte de La Pampa, la advertencia se eleva por vientos fuertes que afectarán a la región de Chical Co, Puelén, Chalileo, Limay Mahuida y Loventué. En estas localidades, el pronóstico se prolongará desde la tarde, a partir de las 13 horas, hasta la medianoche. Según el SMN, el área será afectada por estos vientos de dirección norte con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.
En la región más austral, al oeste de Santa Cruz, la parte cordillerana de Güer Aike y el Lago Argentino se enfrentará a nevadas persistentes de variada intensidad que se mantendrán durante la mañana y la tarde. Según el SMN se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual, especialmente en zonas montañosas. En los niveles más bajos, la precipitación se dará en forma de lluvia.
La niebla avanza sobre el Chaco y el centro del país
Mientras que la alerta por neblina suma una provincia más al informe previo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se enfrentará a bancos de niebla y neblinas persistentes.
Chaco será la provincia agregada a la advertencia, donde el aviso se extiende por Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando. En estas localidades habrá una persistencia del fenómeno que también se producirá en las primeras horas del día de mañana.
El panorama en Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes
El pronóstico se completa con los avisos de ayer. En el sur y el este de Santa Fe, comprendiendo a Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros, General López, General Obligado, San Javier y Vera también rige la alerta violeta por niebla que afectará durante el inicio de la jornada de hoy, un panorama que se replica en Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, al norte de Entre Ríos. Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay también esperan baja visibilidad, así como Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria.
En Corrientes, el mismo pronóstico se repite para Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle.
Complicaciones en la provincia de Buenos Aires
En Buenos Aires, el fenómeno se extenderá también hasta mañana en Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, Junín, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, y los partidos de General Arenales, General Pinto y Leandro N. Alem, al igual que en Alberti, Bragado, Chivilcoy, Viamonte, Nueve de Julio y Veinticinco de Mayo. En Las Heras, Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Alvear, Belgrano, Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Azul, Rauch, Tapalqué, la zona baja de Benito Juárez y de Tandil, y en el sector occidental de Castelli (todas localidades bajo la misma denominación de General), esta situación se mantendrá hasta el miércoles. En la costa atlántica también hay advertencias, precisamente en las zonas oeste de Chascomús, Dolores, Lavalle, Lezama, Punta Indio y Tordillo, además de Pilar y también al sur, en Ayacucho, Balcarce, Guido, Maipú, el noroeste de Juan Madariaga, el noroeste de Mar Chiquita y el sector oeste de Pueyrredón.
Recomendaciones del SMN ante las alertas
Ante los fenómenos de gran intensidad, el SMN proporciona algunas recomendaciones:
Alerta por nevada
1. Evitá actividades al aire libre.
2. Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.
3. Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
4. Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.
5. Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por vientos
1. Evitá salir.
2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5. Tené precaución al conducir.
Alerta por niebla:
1. Evitá circular.
2. Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.
3. Encendé las luces bajas y las antiniebla.
4. Reducí la velocidad.
5. En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.
6. Mantenete informado por las autoridades.