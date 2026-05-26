Los hermanos tucumanos que conquistaron el mercado saludable argentino con Zanna’s

Uno de los gustos es el de arándanos, que para nosotros tiene algo muy especial. Siempre decimos que es ‘la guerrera’, la que todo el mundo elige y la que sabemos que, si alguien la prueba, le va a gustar. Elegimos el arándano porque sentimos que representa mucho a Tucumán. Junto con el limón, es una de las frutas más nobles de nuestra provincia. Mucha gente nos dice que el sabor le trae recuerdos o que le hace acordar a Tucumán, y eso para nosotros tiene muchísimo valor.