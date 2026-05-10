Tucumán Central superó todas las adversidades y venció a Juventud Antoniana

El suplicio del final

Los últimos quince minutos fueron un calvario. Juventud Antoniana, herido en su orgullo y bajo la presión de su gente, que comenzó a cantar contra los jugadores, empujó por inercia. La defensa tucumana se transformó en un frontón, sacando casi cada centro que caía al área. El árbitro, en un último intento por forzar la igualdad, adicionó unos exagerados ocho minutos. El área de Moyano se convirtió en un “flipper”: rebotes, choques y un caos constante. En ese eterno tiempo agregado, los salteños tuvieron tres chances clarísimas; Ezequiel Santángelo cabeceó solo pero a las manos del arquero, el ingresado Maximiliano Vargas estrelló un tiro libre en el palo, y en una de las últimas Juventud tuvo la más clara, con otro tiro que dio en el poste cuando Moyano ya estaba vencido.