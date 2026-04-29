Manuel Adorni en el Congreso, EN VIVO: “No voy a renunciar”

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Manuel Adorni contra el bloque del kirchnerismo

El funcionario le respondió duramente al bloque de Unión por la Patria en la sesión informativa que transcurre en la Cámara de Diputados. “Es poco caritativo con todos los argentinos que los responsables de que el país no crezca económicamente ni genere empleo genuino desde 2011 hoy hablen y hagan exigencias como si hubieran entregado la economía de Suiza".

"Su modelo económico destruyó el país. Ustedes creen que se puede generar empleo dirigiendo recurtsos estatales a empresas ineficioentes y que cerrarse al comercio internacional es un objetivo a perseguir. Eso tiene un techo bajo concreto e inamovible: más temprano que tarde, se acaban los recursos de los sectores productivbos que depredan y ahí empiezan con los parches destructivos como el cepo cambiario y la emisión descontrolada, que son un mecanismo deliberado de transferencias de riquezas de las clases bajas a las clases altas”, apuntó el jefe de Gabinete.