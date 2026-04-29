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EN VIVO El informe de gestión de Adorni ante el Congreso tendrá su patromonio en la mira

ACOMPAÑADO. Manuel Adorni recibirá el apoyo de Karina Milei y del presidente Javier Milei. ACOMPAÑADO. Manuel Adorni recibirá el apoyo de Karina Milei y del presidente Javier Milei. FOTO TOMADA DE LANACION.COM.AR

El jefe de Gabinete se expondrá ante los parlamentarios a partir de las 10.30, en medio de cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito.

Hace 2 Hs
08:55 hs

Seguí en vivo la presentación de Adorni ante el Congreso

08:55 hs

Se espera una sesión informativa marcada por la tensión

Con más de 2.000 preguntas, los parlamentarios someterán a Manuel Adorni a un cuestionario que promete tensar la jornada en el Congreso, donde el oficialismo buscará sostener su agenda y responder a los cuestionamientos, mientras la oposición anticipa un debate marcado por la confrontación política.

08:54 hs

Adorni tendrá el apoyo de los hermanos Milei

Como señal de respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei estará presente en el recinto, acompañado por su hermana Karina Milei, miembros del Gabinete nacional y senadores del oficialismo. La decisión de asistir refuerza la estrategia del Ejecutivo de mostrar cohesión interna y respaldo explícito a uno de sus principales funcionarios en un momento clave.

Lo que tenés que saber

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará a partir de las 10.30 en la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión, en cumplimiento con la obligación constitucional de rendir cuentas de manera periódica ante el Congreso. Sin embargo, la exposición trasciende el carácter formal y adquiere una fuerte dimensión política en un contexto marcado por cuestionamientos hacia el funcionario.

La intervención de Adorni se da en un momento sensible para el Gobierno, atravesado por denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que elevan la tensión en el escenario parlamentario. En ese marco, la sesión no solo estará centrada en el repaso de la marcha de la administración, sino también en la defensa política del jefe de Gabinete frente a las críticas de la oposición.

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