EN VIVO El informe de gestión de Adorni ante el Congreso tendrá su patromonio en la mira

Lo que tenés que saber

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará a partir de las 10.30 en la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión, en cumplimiento con la obligación constitucional de rendir cuentas de manera periódica ante el Congreso. Sin embargo, la exposición trasciende el carácter formal y adquiere una fuerte dimensión política en un contexto marcado por cuestionamientos hacia el funcionario.

La intervención de Adorni se da en un momento sensible para el Gobierno, atravesado por denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que elevan la tensión en el escenario parlamentario. En ese marco, la sesión no solo estará centrada en el repaso de la marcha de la administración, sino también en la defensa política del jefe de Gabinete frente a las críticas de la oposición.