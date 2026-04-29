EN VIVO Adorni destaca los logros de su gestión ante el Congreso

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Milei posó junto a su Gabinete antes de ingresar al Congreso para apoyar a Adorni

El presidente Javier Milei llegó a la Cámara de Diputados de la Nación acompañado por figuras centrales de su gabinete, en una señal política de respaldo en medio de una jornada cargada de tensión. Entre quienes lo escoltaron se encontraban el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La comitiva oficial también incluyó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Salud, Mario Lugones; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y Eduardo “Lule” Menem. La presencia conjunta de estos funcionarios busca evidenciar un respaldo explícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un contexto de fuerte confrontación con la oposición dentro del Congreso.