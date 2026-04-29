EN VIVO Adorni destaca los logros de su gestión ante el Congreso

Milei recibió a Adorni con el grito "vamos Manuel"
El presidente Javier Milei, acompañado por su hermana, Karina Milei, aplaudió y respaldó a Manuel Adorni, su cuestionado jefe de Gabinete, al ingresar al recinto para hacer la presentación de su gestión.
Milei posó junto a su Gabinete antes de ingresar al Congreso para apoyar a Adorni
El presidente Javier Milei llegó a la Cámara de Diputados de la Nación acompañado por figuras centrales de su gabinete, en una señal política de respaldo en medio de una jornada cargada de tensión. Entre quienes lo escoltaron se encontraban el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La comitiva oficial también incluyó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Salud, Mario Lugones; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y Eduardo “Lule” Menem. La presencia conjunta de estos funcionarios busca evidenciar un respaldo explícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un contexto de fuerte confrontación con la oposición dentro del Congreso.
Seguí en vivo la presentación de Adorni ante el Congreso
Se espera una sesión informativa marcada por la tensión
Con más de 2.000 preguntas, los parlamentarios someterán a Manuel Adorni a un cuestionario que promete tensar la jornada en el Congreso, donde el oficialismo buscará sostener su agenda y responder a los cuestionamientos, mientras la oposición anticipa un debate marcado por la confrontación política.
Adorni tendrá el apoyo de los hermanos Milei
Como señal de respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei estará presente en el recinto, acompañado por su hermana Karina Milei, miembros del Gabinete nacional y senadores del oficialismo. La decisión de asistir refuerza la estrategia del Ejecutivo de mostrar cohesión interna y respaldo explícito a uno de sus principales funcionarios en un momento clave.
Lo que tenés que saber
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará a partir de las 10.30 en la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión, en cumplimiento con la obligación constitucional de rendir cuentas de manera periódica ante el Congreso. Sin embargo, la exposición trasciende el carácter formal y adquiere una fuerte dimensión política en un contexto marcado por cuestionamientos hacia el funcionario.
La intervención de Adorni se da en un momento sensible para el Gobierno, atravesado por denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que elevan la tensión en el escenario parlamentario. En ese marco, la sesión no solo estará centrada en el repaso de la marcha de la administración, sino también en la defensa política del jefe de Gabinete frente a las críticas de la oposición.