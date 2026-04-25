Horror en una clínica: encontraron fetos en bolsas de consorcio e investigan una red de venta de bebés

El caso se originó en Santiago del Estero, donde la Justicia local inició una investigación por abuso sexual con acceso carnal contra la menor. La nena había contactado a una ONG que la trasladó a Buenos Aires y la internó en la Clínica Santa María, ubicada en Enrique Marengo 3908. Viajó junto a su madre, una mujer en situación de extrema vulnerabilidad que no sabe leer ni escribir.