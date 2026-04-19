Horóscopo del domingo 19 de abril: los signos que arrancan la semana con energía positiva

Aries:

Es momento de enfrentar los pendientes que acumulaste durante la semana, ya que el trabajo no se resolverá por sí solo. En el amor, la estabilidad requiere que dejes atrás la vida de excesos, mientras que en lo financiero te conviene ser prudente con los nuevos colegas. Para tu bienestar, recuerda que los grandes logros llegan con paciencia y confianza en tu propio talento.