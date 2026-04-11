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Deterioro y valor histórico: ¿cuál es la situación de los edificios antiguos en la Provincia?

El titular de Patrimonio detalló cómo se define qué construcciones se preservan y advirtió sobre el estado de estructuras sin mantenimiento.

CORTE. Comerciantes y transeúntes debieron modificar sus recorridos por el operativo de seguridad en la cuadra. CORTE. Comerciantes y transeúntes debieron modificar sus recorridos por el operativo de seguridad en la cuadra.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Osvaldo Díaz, titular de Patrimonio de Tucumán, explicó hoy por qué no todo edificio viejo es protegido tras desprendimientos en Mendoza 281 que obligaron a cortar el tránsito.
  • La ley provincial exige evaluaciones técnicas para la protección. El mantenimiento privado es obligatorio y costoso, agravándose el deterioro por el desuso y materiales inadecuados.
  • El suceso impulsa la fiscalización de estructuras en riesgo y la preservación de la identidad urbana. Se habilitaron líneas de Defensa Civil para denunciar fachadas peligrosas.
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