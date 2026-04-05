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Sexualmente hablando: primera persona

Sexualmente hablando: primera persona

Por Inés Páez de la Torre Hace 1 Min

Resumen de nota

  • Inés Páez de la Torre presentó hoy en Tucumán una columna testimonial sobre vivencias de sexualidad personal, abordando el impacto de experiencias íntimas en la actualidad.
  • El artículo, exclusivo para suscriptores, relata historias en primera persona vinculando la temática con contextos geográficos y culturales específicos como la región de Israel.
  • Este relato busca fomentar el debate sobre salud sexual y vínculos afectivos en la región, sentando precedentes para futuras narrativas íntimas y testimoniales en medios locales.
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