Sexualmente hablando: primera persona
Resumen de nota
- Inés Páez de la Torre presentó hoy en Tucumán una columna testimonial sobre vivencias de sexualidad personal, abordando el impacto de experiencias íntimas en la actualidad.
- El artículo, exclusivo para suscriptores, relata historias en primera persona vinculando la temática con contextos geográficos y culturales específicos como la región de Israel.
- Este relato busca fomentar el debate sobre salud sexual y vínculos afectivos en la región, sentando precedentes para futuras narrativas íntimas y testimoniales en medios locales.
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