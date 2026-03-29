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Imaginar, pensar y trabajar

La visita del economista tucumano Ricardo Arriazu dejó algunos deberes para la sociedad en general y para la dirigencia pública y privada en particular.

Imaginar, pensar y trabajar
Federico Diego van Mameren
Por Federico Diego van Mameren Hace 1 Hs

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