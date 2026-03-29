OpiniónColumnas Imaginar, pensar y trabajar La visita del economista tucumano Ricardo Arriazu dejó algunos deberes para la sociedad en general y para la dirigencia pública y privada en particular. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Federico Diego van Mameren Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Osvaldo JaldoJavier MileiRicardo Arriazu Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS ¿Tanto costaba visitar La Madrid? Una mirada al universo: ¿se encontró la materia oscura? Otra novela imperdible de Selva Almada Menos nacimientos en Argentina: la crisis no es demográfica, es de cuidado y corresponsabilidad Los gritos de la política y cómo Jaldo, Milei y Catalán destaparon la olla Lo más popular La verdad sobre ingerir salvado en el desayuno Lo que en Barcelona llevan esperando más de 100 años, puede estar en salón de casa en poco tiempo “Que un hombre se haga un tratamiento de belleza, no nos priva de su imagen masculina”, sentencia Ana Anzorena Las argentinas tuvieron más sexo a los 20, pero el mejor llegó a partir de los 45 A casi un mes del fin de las vacaciones, sino tomaste el ritmo habitual hacer un “soft landing” puede aliviar La luz solar y una alimentación correcta es el dúo que hay que potenciar para tener bienestar