Selva Almada: la voz de una casa deshabitada

Hay dos momentos, la mano del obrero en el campo y la aparición de la máquina que escava, inquieta y disminuye la labor del peón a partir de una organización temporal fragmentada; un relato anacrónico manifiesto por las guerras civiles entre el poder de las provincias o las que aluden a los “milicos”, o a Malvinas, por tanto, hay que ordenar los trozos de la historia según datos sugeridos por la narradora: “Cabalgaron por la plaza central gritando y vivando al general y a la soberanía de la provincia”, “…las huellas que dejaban los cascos de los caballos sobre esta tierra hecha un barrial de sangre.”