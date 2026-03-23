OpiniónColumnas Cómo deben ser los profesionales del futuro según el argentino más exitoso de Silicon Valley Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Pablo Hamada Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas FacebookWhatsAppLa MadridArgentinaSilicon Valley Bank Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Entre el futuro MAGA y una dorada medianía ¿Tanto costaba visitar La Madrid? ¿Habrá calma después del temporal? ¿Cómo llegamos a la guerra de los drones? Cómo es vivir en el espacio Lo más popular Santoral del 22 de marzo: San Bienvenido Scotivoli y otros santos recordados por la Iglesia Sin luz en casa: trucos para cargar el celular en una situación de emergencia Lesiones en la mano por el uso del celular: cuáles son las más frecuentes y cómo prevenirlas Siete rutinas de bienestar para el otoño 2026: cómo transformar el cambio de estación en tu mejor momento Cómo llegar a Puesto La Lagunita: un rincón paradisíaco entre las serranías tucumanas Prohibido volar hasta 2055: la historia del pasajero vetado por 30 años