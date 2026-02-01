Una mirada al universo: ¿cuál es el origen de la Luna?

Respecto al origen de la Luna hay varios modelos que se podrían resumir en cuatro: uno supone que se formaron como dos objetos separados y que por efecto de la gravedad de la Tierra fue capturada. Otro propone que cuando la Tierra se estaba formando y no tenía aún la estructura sólida, se desprendió un trozo que formo la Luna. Hay un modelo que propone que se formaron simultáneamente y estuvieron unidas desde el principio. Por último el modelo del impacto que supone que un objeto muy grande impactó con la Tierra en formación y hubo un desprendimiento de material que formó la Luna.