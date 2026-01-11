Secciones
Opinión

Al mal tiempo: “team” Tucumán

Al mal tiempo: “team” Tucumán

Santiago Garmendia
Por Santiago Garmendia Hace 6 Hs

El verano tucumano es casi imposible de justificar. No es inexplicable, está muy clara la forma en que los conocimientos coherentes y contundentes de la meteorología nos explican cómo es que se cruzan variables para dar con nuestro clima. Es un tema de por qué, no de cómo. Intenté dar la latitud y altitud de nuestra provincia, apelar a isobaras e isotérmicas, a un pobre comprovinciano que tiene que atravesar una larga peatonal en la siesta estival, esquivando carteles de “Estamos cada vez mejor. Intendencia Dr. Pallana. Sale el sol”.

Al mal tiempo: cuando Borges fue a Punta Mogotes

Al mal tiempo: cuando Borges fue a Punta Mogotes

Leibniz intentó una teodicea que salve la bondad absoluta del creador y dé una respuesta al mal en el mundo, entre el que se encuentra sin dudas la sensación térmica tucumana. Su respuesta fue muy ingeniosa: este mundo es mejor que uno sin mal, porque los alivios son posibles por los padecimientos. Jorge Luis Borges lo formula con belleza e inteligencia en su canto a Montevideo: “Mi corazón resbala por tu tarde / como el cansancio por la piedad de un declive”.

Un tucumano enamorado podría decir, perdón mi torpe verso: “Descanso en tu mirada / como perro incendiado a la siesta / en la galería Rose Marie”.

Quizá la galería Rose Marie no alcanza para justificar moralmente nuestro suplicio térmico ni el declive paga la agonía de la subida, pero necesitamos creer que hay una lira que sube y baja.

El verano tucumano tiene en su noche tardía algún intento de recompensa. Apenas ayer se levantó una luna naranja, un enorme zapallo calabaza. A la piedad del descenso térmico se sumaba esa vista anticipada por Van Gogh. Se sabe que no duran mucho esos globos. No pude evitar decirme que tenía que mostrar ese espectáculo a mis hijos. El asunto es que como sabemos no estaba ya en ese gran momento, no pude evitar recrearla. Por vicio de narrador, mi relato fue de proporciones enormes (por vicio de relator eufórico). Pinté una luna inaudita, que se hacía más grande a medida que la relataba. Sin asco le agregué enormes cráteres, alisé los mares que para entonces eran de pimentón de tanto colorado.

Al mal tiempo: Tucumán es para sacar balcones

Al mal tiempo: Tucumán es para sacar balcones

Me escucharon en silencio, y uno de ellos rompió el silencio después de mi relato exageradisimo, que me acomodaba con cariño:

“ ¡Che, pá, qué luna! ¡Entonces lo que va a ser el sol mañana!”

Temas TucumánSan Miguel de TucumánJorge Luis BorgesClimaSistema Único de Boleto ElectrónicoVacaciones de verano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Independencia, el peronismo, el cierre de ingenios, el golpe: ¿qué aprendimos de los “aniversarios redondos”?

La Independencia, el peronismo, el cierre de ingenios, el golpe: ¿qué aprendimos de los “aniversarios redondos”?

El matrimonio Maduro está servido

El matrimonio Maduro está servido

Columna previsional: calcular la jubilación y controlar la liquidación

Columna previsional: calcular la jubilación y controlar la liquidación

“Ahora sois mis hijos”: una lección de amor y de coraje

“Ahora sois mis hijos”: una lección de amor y de coraje

Más Noticias
Sexo y deporte: qué dice la ciencia sobre el impacto en el rendimiento físico

Sexo y deporte: qué dice la ciencia sobre el impacto en el rendimiento físico

Alertan por los riesgos de las infusiones “naturales” para adelgazar

Alertan por los riesgos de las infusiones “naturales” para adelgazar

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

En nombre del padre: Franco según Mauricio

En nombre del padre: Franco según Mauricio

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado

¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado

Si querés estudiar Turismo, la UNSa abre una nueva comisión en la capital salteña

Si querés estudiar Turismo, la UNSa abre una nueva comisión en la capital salteña

Comentarios