Al mal tiempo: “team” Tucumán

El verano tucumano tiene en su noche tardía algún intento de recompensa. Apenas ayer se levantó una luna naranja, un enorme zapallo calabaza. A la piedad del descenso térmico se sumaba esa vista anticipada por Van Gogh. Se sabe que no duran mucho esos globos. No pude evitar decirme que tenía que mostrar ese espectáculo a mis hijos. El asunto es que como sabemos no estaba ya en ese gran momento, no pude evitar recrearla. Por vicio de narrador, mi relato fue de proporciones enormes (por vicio de relator eufórico). Pinté una luna inaudita, que se hacía más grande a medida que la relataba. Sin asco le agregué enormes cráteres, alisé los mares que para entonces eran de pimentón de tanto colorado.