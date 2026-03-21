Opinión› PARECERES Un problema de siglos: inundaciones, préstamos internacionales y obras que siguen esperando Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 6 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSan Miguel de TucumánArgentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Tucumanos de paja Recuerdos fotográficos: 1959. La primera visita de los Globetrotters a Tucumán Recuerdos fotográficos: 1937. El presidente Justo visita la obra del futuro dique de Escaba Los “Santos” frente a frente: historial, números y antecedentes de un cruce clave Lo más popular Marcelo Araujo, el último ícono de una Argentina que se diluyó Con canciones de consagrados, la orquesta estable invita a reflexionar sobre el golpe de 1976 Las redes sociales afectan el bienestar de los jóvenes Migración y liderazgo Pueblos fantasma: Totoralejos apagó su luz y se quedó dormido en las salinas “Invincible” jamás defrauda