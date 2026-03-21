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La importancia de las muestras del agro

Tanto el ciudadano interesado en conocer las actividades agrícolas y ganaderas del país, como los productores que quieran interiorizarse sobre las nuevas tecnologías encuentran respuestas en las exposiciones. Allí, el campo argentino se muestra; y las empresas vinculadas al sector pueden hacer negocios. Se viene una nueva edición de Expo Apronor, que ya se convirtió en una tradición en nuestra provincia y en la región.

La importancia de las muestras del agro
Gustavo Frías Silva
Por Gustavo Frías Silva Hace 6 Hs

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