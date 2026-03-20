Elecciones Reclaman que la Justicia Federal defina si Pagani puede o no presentarse como candidato para un nuevo mandato en la UNT Se acerca la fecha para la presentación de postulantes y aún no se sabe si el actual rector intentará ir por otro período al frente de la Casa de Altos Estudios. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL La Casa de Altos Estudios está en el centro de un proceso electoral. Por Juan Manuel Montero Hace 22 Min Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Universidad Nacional de TucumánSergio PaganiJuzgado Federal Tamaño texto Comentarios Lo más popular Milei: silencios y elogios que dijeron mucho La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024 El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico” René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha” El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida