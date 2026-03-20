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Reclaman que la Justicia Federal defina si Pagani puede o no presentarse como candidato para un nuevo mandato en la UNT

Se acerca la fecha para la presentación de postulantes y aún no se sabe si el actual rector intentará ir por otro período al frente de la Casa de Altos Estudios.

La Casa de Altos Estudios está en el centro de un proceso electoral. La Casa de Altos Estudios está en el centro de un proceso electoral.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 22 Min

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Temas Universidad Nacional de TucumánSergio PaganiJuzgado Federal
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