El Salvador endurece su guerra contra las pandillas

“Nuestra guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene (...) Es por eso que estamos solicitando la cadena perpetua para este tipo de criminales”, dijo el ministro, al mencionar también a “homicidas y violadores”. La enmienda fue presentada a pocos días de que se cumplan cuatro años de un régimen de excepción que ha dejado 91.500 detenidos sin orden judicial, acusados de ser pandilleros o cómplices de estos.