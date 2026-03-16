Opinión› PARECERES El costo de no cuidar los bosques y la regulación del agua. Ley no reglamentada Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 2 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Inundaciones 2026 Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS No sos vos, soy yo Lo más popular Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada? Aburrirse prepara mejor el cerebro para tomar decisiones complejas El papel higiénico ya no sirve solo para higienizarse y hacer milanesas Vivir en el campo también tiene sus riesgos como en la ciudad El bicarbonato de sodio sirve para mitigar la crisis de precios elevados Las “tierras raras” son cada vez más codiciadas