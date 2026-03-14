Opinión› SONIDOS Volvió Drexler y en plan candombero Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Jorge Drexler Por Guillermo Monti Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas EspañaTucumánPuerto RicoArgentina Tamaño texto Comentarios Lo más popular España se suma a los países que restringen el consumo de bebidas energéticas Volvieron las Spice Girls, pero no a los escenarios En plena cuenta regresiva para la entrega de los Oscar, la Academia convocó a Barbra Streisand Según el Feng Shui ni los libros, ni los dispositivos electrónicos son las principales causas que impiden descansar Y los Oscar serán presentados por… En China la IA es heroína, pero con límites establecidos por los tribunales