Números de Oro: de madrugada, María se enteró de que era la ganadora de $12.000.000

María Antonia Díaz tiene 64 años, seis hijos, 14 nietos y dos bisnietos. Es jubilada, ama de casa y, como todos los viernes desde que empezaron los Números de Oro, compra el diario y completa con paciencia dos tarjetitas del entretenimiento de LA GACETA. La mujer jugaba con esperanza, porque en realidad nunca había ganado nada. Hasta ahora que se llevó el pozo de $12.000.000.