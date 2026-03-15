Sobrevivió al cáncer y nadará 4 km en El Cadillal por niños en tratamiento oncológico

TRAVESÍA SOLIDARIA. Nadadores recorrerán cuatro kilómetros en aguas abiertas para visibilizar la lucha contra el cáncer infantil y reunir fondos para el Hospital del Niño Jesús. / CORTESÍA FERNANDA CASTILLO
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