“La hagamos cortita, con qué vas a colaborar sino vas preso”: policías fueron acusados por pedir dinero bajo amenazas

El representante del Ministerio Fiscal también señaló que existen circunstancias que permiten inferir un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, remarcó que los imputados continúan siendo funcionarios policiales en actividad pertenecientes a la misma institución desde la cual se originó el procedimiento investigado, lo que podría facilitar la influencia sobre testigos, el acceso a documentación administrativa o algún tipo de presión sobre la víctima.