Secciones
DeportesVóley

Cuándo y a qué hora juegan Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia las semifinales de la Liga Argentina

Los dos equipos tucumanos disputarán las semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina desde el 17 de marzo en Monteros, en un hecho inédito para el deporte de la provincia.

Cuándo y a qué hora juegan Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia las semifinales de la Liga Argentina
Hace 1 Hs

Las semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina se pondrán en marcha el próximo 17 de marzo en Monteros, escenario que será testigo de un hecho histórico para el deporte tucumano: por primera vez, dos equipos de la provincia estarán entre los cuatro mejores del torneo nacional. Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia buscarán dar otro paso en una campaña que ya quedó marcada entre los grandes hitos del vóley local.

El primer cruce lo protagonizarán Tucumán de Gimnasia y Ciudad Vóley, que se enfrentarán el lunes 17 de marzo desde las 18 en el Polideportivo Municipal de Monteros. El “Lobo”, dirigido por Marcelo “Chato” Díaz, llega a esta instancia tras eliminar a Boca en una serie cargada de emoción que se definió en tie break.

Más tarde será el turno de Monteros Vóley, que disputará su semifinal frente a UPCN San Juan a las 21 en el mismo escenario. El “Naranja” llega con el envión anímico de haber protagonizado otra noche inolvidable al dejar en el camino a River Plate luego de remontar una desventaja de dos sets en el tercer partido de la serie.

La presencia de dos equipos tucumanos en esta instancia representa un momento histórico para el vóley de la provincia. Tanto Monteros como Tucumán de Gimnasia lograron superar exigentes cruces de cuartos de final y ahora intentarán extender su sueño en busca de un lugar en la final del campeonato.

Un hecho histórico para el vóley tucumano

La doble presencia en semifinales marca un hito para el deporte local y refleja el crecimiento del vóley en Tucumán en los últimos años. Con el apoyo del público y jugando en casa, Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia buscarán aprovechar la localía para intentar escribir una página todavía más grande en la Liga de Vóleibol Argentina. Todos los partidos serán televisados por Fox Sports y YouTube ACLAV.

Primera semifinal

Martes 17 en Polideportivo de Monteros, Tucumán

Tucumán de Gimnasia vs. Ciudad Vóley (a las 18)

Monteros Vóley vs. UPCN San Juan Vóley (a las 21.30)

Segunda semifinal

Martes 24 en Estadio UPCN, San Juan

UPCN San Juan Vóley vs. Monteros Vóley Club (a las 20)

Sábado 28 en Polideportivo Gorki Grana, Morón

Ciudad Vóley vs. Tucumán de Gimnasia (a las 21)

Tercera semifinal (condicional) 

Miércoles 25 en Estadio UPCN, San Juan

UPCN San Juan Vóley vs. Monteros Vóley Club (a las 21)

Domingo 29 en Polideportivo Gorki Grana, Morón

Ciudad Vóley vs. Tucumán de Gimnasia (a las 20)

Temas MonterosMonteros VoleyTucumán de GimnasiaFox SportsLiga Argentina de Voley MasculinoLiga de Vóleibol Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Monteros Voley cayó ante River en un duelo maratónico y buscará empatar la serie

Monteros Voley cayó ante River en un duelo maratónico y buscará empatar la serie

Monteros Vóley dio el golpe contra River y Tucumán tendrá dos equipos en semifinales de la Liga Argentina

Monteros Vóley dio el golpe contra River y Tucumán tendrá dos equipos en semifinales de la Liga Argentina

Lo más popular
Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
3

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
4

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija
5

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente
6

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

Más Noticias
El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

Sorpresa en la Libertadores: Botafogo quedó afuera y cambia el escenario para Boca y River

Sorpresa en la Libertadores: Botafogo quedó afuera y cambia el escenario para Boca y River

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Comentarios