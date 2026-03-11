Cuándo y a qué hora juegan Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia las semifinales de la Liga Argentina

Las semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina se pondrán en marcha el próximo 17 de marzo en Monteros, escenario que será testigo de un hecho histórico para el deporte tucumano: por primera vez, dos equipos de la provincia estarán entre los cuatro mejores del torneo nacional. Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia buscarán dar otro paso en una campaña que ya quedó marcada entre los grandes hitos del vóley local.