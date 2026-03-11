Cuándo y a qué hora juegan Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia las semifinales de la Liga Argentina

Las semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina se pondrán en marcha el próximo 17 de marzo en Monteros, escenario que será testigo de un hecho histórico para el deporte tucumano: por primera vez, dos equipos de la provincia estarán entre los cuatro mejores del torneo nacional. Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia buscarán dar otro paso en una campaña que ya quedó marcada entre los grandes hitos del vóley local.
El primer cruce lo protagonizarán Tucumán de Gimnasia y Ciudad Vóley, que se enfrentarán el lunes 17 de marzo desde las 18 en el Polideportivo Municipal de Monteros. El “Lobo”, dirigido por Marcelo “Chato” Díaz, llega a esta instancia tras eliminar a Boca en una serie cargada de emoción que se definió en tie break.
Más tarde será el turno de Monteros Vóley, que disputará su semifinal frente a UPCN San Juan a las 21 en el mismo escenario. El “Naranja” llega con el envión anímico de haber protagonizado otra noche inolvidable al dejar en el camino a River Plate luego de remontar una desventaja de dos sets en el tercer partido de la serie.
La presencia de dos equipos tucumanos en esta instancia representa un momento histórico para el vóley de la provincia. Tanto Monteros como Tucumán de Gimnasia lograron superar exigentes cruces de cuartos de final y ahora intentarán extender su sueño en busca de un lugar en la final del campeonato.
Un hecho histórico para el vóley tucumano
La doble presencia en semifinales marca un hito para el deporte local y refleja el crecimiento del vóley en Tucumán en los últimos años. Con el apoyo del público y jugando en casa, Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia buscarán aprovechar la localía para intentar escribir una página todavía más grande en la Liga de Vóleibol Argentina. Todos los partidos serán televisados por Fox Sports y YouTube ACLAV.
Primera semifinal
Martes 17 en Polideportivo de Monteros, Tucumán
Tucumán de Gimnasia vs. Ciudad Vóley (a las 18)
Monteros Vóley vs. UPCN San Juan Vóley (a las 21.30)
Segunda semifinal
Martes 24 en Estadio UPCN, San Juan
UPCN San Juan Vóley vs. Monteros Vóley Club (a las 20)
Sábado 28 en Polideportivo Gorki Grana, Morón
Ciudad Vóley vs. Tucumán de Gimnasia (a las 21)
Tercera semifinal (condicional)
Miércoles 25 en Estadio UPCN, San Juan
UPCN San Juan Vóley vs. Monteros Vóley Club (a las 21)
Domingo 29 en Polideportivo Gorki Grana, Morón
Ciudad Vóley vs. Tucumán de Gimnasia (a las 20)