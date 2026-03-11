Secciones
DeportesFútbol

“Nunca hice algo así”: el DT del Tottenham explicó por qué cambió al arquero a los 15 minutos

El técnico justificó la salida temprana del arquero checo tras un arranque complicado en la Champions League.

“Nunca hice algo así”: el DT del Tottenham explicó por qué cambió al arquero a los 15 minutos
Hace 23 Min

“Nunca hice algo así”. Con esa frase, Igor Tudor explicó la polémica decisión de reemplazar al arquero Antonín Kinsky a los 15 minutos del partido entre Tottenham y Atlético de Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League.

El entrenador croata quedó en el centro del debate luego de sacar al guardameta checo tras dos errores que facilitaron los primeros goles del conjunto español. En apenas un cuarto de hora, el equipo inglés ya perdía 3-0 y el técnico decidió intervenir de inmediato.

En conferencia de prensa, Tudor explicó el motivo de la determinación. “Es muy raro que haya pasado algo así. He entrenado 15 años y nunca hice algo así. Fue necesario preservar al jugador y al equipo. Fue una situación increíble”, afirmó el entrenador.

El técnico también defendió la decisión inicial de colocar a Kinsky como titular, a pesar de lo sucedido en el encuentro. “Era la decisión correcta antes del partido. Toni es un buen arquero, pero desafortunadamente en este partido sucedieron estos errores y pagamos el comienzo del partido”, sostuvo.

La aclaración sobre el Cuti Romero

Durante el partido se viralizó un video en el que Tudor conversa con Cristian “Cuti” Romero, capitán del Tottenham, lo que generó especulaciones sobre una posible sugerencia del defensor argentino para realizar el cambio.

Sin embargo, el entrenador fue tajante al respecto. “Fue mi decisión, por supuesto”, aseguró Tudor, descartando cualquier influencia externa en la determinación que tomó durante el partido.

Temas Club Atlético de MadridChampions LeagueTottenham Hotspur
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
3

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
4

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas
5

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija
6

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

Más Noticias
Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

Los hermanos de Paulina Lebbos cargaron contra César Soto: “siempre fue violento”

Los hermanos de Paulina Lebbos cargaron contra César Soto: “siempre fue violento”

Comentarios