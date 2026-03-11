“Nunca hice algo así”: el DT del Tottenham explicó por qué cambió al arquero a los 15 minutos

“Nunca hice algo así”. Con esa frase, Igor Tudor explicó la polémica decisión de reemplazar al arquero Antonín Kinsky a los 15 minutos del partido entre Tottenham y Atlético de Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League.
El entrenador croata quedó en el centro del debate luego de sacar al guardameta checo tras dos errores que facilitaron los primeros goles del conjunto español. En apenas un cuarto de hora, el equipo inglés ya perdía 3-0 y el técnico decidió intervenir de inmediato.
En conferencia de prensa, Tudor explicó el motivo de la determinación. “Es muy raro que haya pasado algo así. He entrenado 15 años y nunca hice algo así. Fue necesario preservar al jugador y al equipo. Fue una situación increíble”, afirmó el entrenador.
El técnico también defendió la decisión inicial de colocar a Kinsky como titular, a pesar de lo sucedido en el encuentro. “Era la decisión correcta antes del partido. Toni es un buen arquero, pero desafortunadamente en este partido sucedieron estos errores y pagamos el comienzo del partido”, sostuvo.
La aclaración sobre el Cuti Romero
Durante el partido se viralizó un video en el que Tudor conversa con Cristian “Cuti” Romero, capitán del Tottenham, lo que generó especulaciones sobre una posible sugerencia del defensor argentino para realizar el cambio.
Sin embargo, el entrenador fue tajante al respecto. “Fue mi decisión, por supuesto”, aseguró Tudor, descartando cualquier influencia externa en la determinación que tomó durante el partido.