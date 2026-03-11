Horror en Chaco: golpeó, abusó y asesinó con un hacha a su expareja y a su hija de 17 años
Una mujer y su hija de 17 años fueron asesinadas en su casa y la Justicia investiga un posible doble femicidio. El principal sospechoso, expareja de una de las víctimas, fue detenido tras varias horas prófugo mientras avanzan las pericias para reconstruir el ataque.
La investigación por el asesinato de Juliana Marcela Frías y de su hija Diana, de 17 años, en Chaco avanza con nuevos elementos que podrían agravar la situación judicial de David Ojeda, señalado como el principal sospechoso del brutal ataque. El hombre fue detenido este martes tras permanecer varias horas prófugo y ahora enfrenta una causa que podría ser recalificada a medida que avanzan las pericias.
De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, el caso fue inicialmente caratulado como “femicidio seguido de homicidio”, aunque la Fiscalía no descarta modificar la imputación a partir de los resultados de los estudios forenses.
Un ataque ocurrido durante la madrugada
La reconstrucción preliminar realizada por la Fiscalía de Investigación Penal N° 1, a cargo del fiscal César Luis Collado, indica que el acusado habría ingresado durante la madrugada a la vivienda de su expareja, donde ambas víctimas se encontraban descansando después de haber regresado de una reunión social.
Según los investigadores, el agresor habría atacado primero a la mujer y luego a la adolescente. Posteriormente, las dos habrían sido asesinadas con un hacha, en un episodio de extrema violencia que conmocionó a la comunidad.
Las primeras pericias incorporaron además un dato que profundiza la gravedad del caso: el cuerpo de la joven presentaba lesiones en la zona íntima provocadas con un objeto contundente. Los especialistas trabajan ahora para determinar si esas agresiones ocurrieron antes o después de la muerte.
Búsqueda, persecución y detención
Tras el hallazgo de los cuerpos, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo para localizar al sospechoso. Durante varias horas se realizaron rastrillajes en distintos sectores hasta que finalmente fue encontrado en una zona cercana a rutas provinciales.
Según trascendió, en el momento en que fue interceptado por la policía habría amenazado con arrojarse a las vías del tren en un intento de evitar su captura. Sin embargo, poco después se entregó y fue trasladado a una dependencia policial.
La investigación sigue abierta
Mientras Ojeda permanece detenido, la Justicia continúa recolectando testimonios, evidencias y resultados periciales para reconstruir con precisión la secuencia del ataque. Con esos elementos, los fiscales deberán definir la calificación legal definitiva del caso, que podría encuadrarse finalmente como doble femicidio agravado.