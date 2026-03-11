Horror en Chaco: golpeó, abusó y asesinó con un hacha a su expareja y a su hija de 17 años

La investigación por el asesinato de Juliana Marcela Frías y de su hija Diana, de 17 años, en Chaco avanza con nuevos elementos que podrían agravar la situación judicial de David Ojeda, señalado como el principal sospechoso del brutal ataque. El hombre fue detenido este martes tras permanecer varias horas prófugo y ahora enfrenta una causa que podría ser recalificada a medida que avanzan las pericias.