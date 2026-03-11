Secciones
Alarma en Washington: un hombre estrelló su camioneta contra la Casa Blanca

El conductor fue detenido tras el incidente y se encuentra bajo custodia. No hubo heridos.

Alarma en Washington: un hombre estrelló su camioneta contra la Casa Blanca
Hace 1 Hs

La Policía de Washington informó que un hombre atravesó la barricada de la Casa Blanca con una camioneta y fue detenido este miércoles por la mañana.

Según el informe policial, el intento de ataque ocurrió a las 6.37 de la mañana, cuando el conductor atravesó la barricada ubicada sobre la avenida Connecticut.

Las autoridades detallaron que no hubo heridos y que el hombre que manejaba la camioneta se encuentra bajo custodia.

Washington se encuentra bajo medidas de seguridad reforzadas en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En enero pasado, un hombre fue arrestado por agentes del Servicio Secreto por supuestamente causar daños y romper ventanas en la residencia en Ohio del vicepresidente estadounidense, JD Vance, que no se encontraba en el lugar.

Estados Unidos de AméricaWashington
