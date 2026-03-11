Independiente rescató un empate agónico ante Unión: fue 4 a 4 con un gol en la última jugada

Un final electrizante en Avellaneda

El complemento mantuvo el ritmo frenético. Gabriel Ávalos descontó nuevamente desde el punto penal y volvió a meter a Independiente en partido, aunque Unión respondió con el cuarto gol a través de Maizon Rodríguez. Sin embargo, el equipo de Avellaneda volvió a reaccionar: primero con otro tanto de Ávalos y finalmente con un cabezazo de Juan Fedorco a los 99 minutos que selló el 4-4 definitivo.