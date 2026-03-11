Independiente rescató un empate agónico ante Unión: fue 4 a 4 con un gol en la última jugada
Lo empató en la última jugada. Independiente protagonizó uno de los partidos más vibrantes del torneo Apertura 2026 al igualar 4-4 frente a Unión en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en un encuentro cargado de goles y emociones que se definió a los 99 minutos.
El equipo de Gustavo Quinteros tuvo un primer tiempo muy complicado y pagó caro sus errores defensivos. Unión aprovechó cada desajuste del “Rojo” y se adelantó en el marcador a los 13 minutos, cuando Cristian Tarragona convirtió de penal tras una infracción de Iván Marcone dentro del área.
La visita golpeó nuevamente pocos minutos después con un tanto de Brahian Cuello, tras una jugada que nació por el sector derecho y que encontró mal parada a la defensa local. Más tarde, Mateo Del Blanco amplió la ventaja y dejó el marcador 3-0 para el “Tatengue”, que parecía encaminar el partido en Avellaneda.
Independiente logró reaccionar antes del cierre de la primera parte con el descuento de Ignacio Pussetto, quien definió en el segundo palo luego de una asistencia de Gabriel Ávalos. Ese gol le permitió al equipo local irse al descanso con una mínima esperanza de remontada.
Un final electrizante en Avellaneda
El complemento mantuvo el ritmo frenético. Gabriel Ávalos descontó nuevamente desde el punto penal y volvió a meter a Independiente en partido, aunque Unión respondió con el cuarto gol a través de Maizon Rodríguez. Sin embargo, el equipo de Avellaneda volvió a reaccionar: primero con otro tanto de Ávalos y finalmente con un cabezazo de Juan Fedorco a los 99 minutos que selló el 4-4 definitivo.