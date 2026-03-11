Secciones
DeportesFútbol

Independiente rescató un empate agónico ante Unión: fue 4 a 4 con un gol en la última jugada

El “Rojo” protagonizó una remontada cargada de dramatismo y logró rescatar un punto en uno de los partidos más impactantes del torneo.

Hace 1 Hs

Lo empató en la última jugada. Independiente protagonizó uno de los partidos más vibrantes del torneo Apertura 2026 al igualar 4-4 frente a Unión en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en un encuentro cargado de goles y emociones que se definió a los 99 minutos.

El equipo de Gustavo Quinteros tuvo un primer tiempo muy complicado y pagó caro sus errores defensivos. Unión aprovechó cada desajuste del “Rojo” y se adelantó en el marcador a los 13 minutos, cuando Cristian Tarragona convirtió de penal tras una infracción de Iván Marcone dentro del área.

La visita golpeó nuevamente pocos minutos después con un tanto de Brahian Cuello, tras una jugada que nació por el sector derecho y que encontró mal parada a la defensa local. Más tarde, Mateo Del Blanco amplió la ventaja y dejó el marcador 3-0 para el “Tatengue”, que parecía encaminar el partido en Avellaneda.

Independiente logró reaccionar antes del cierre de la primera parte con el descuento de Ignacio Pussetto, quien definió en el segundo palo luego de una asistencia de Gabriel Ávalos. Ese gol le permitió al equipo local irse al descanso con una mínima esperanza de remontada.

Un final electrizante en Avellaneda

El complemento mantuvo el ritmo frenético. Gabriel Ávalos descontó nuevamente desde el punto penal y volvió a meter a Independiente en partido, aunque Unión respondió con el cuarto gol a través de Maizon Rodríguez. Sin embargo, el equipo de Avellaneda volvió a reaccionar: primero con otro tanto de Ávalos y finalmente con un cabezazo de Juan Fedorco a los 99 minutos que selló el 4-4 definitivo.

Temas Club Atlético IndependienteClub Atlético Unión de Santa FeAsociación del Fútbol ArgentinoIván MarconeIndependienteGustavo QuinterosUniónTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
3

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
4

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas
5

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija
6

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

Más Noticias
Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

Los hermanos de Paulina Lebbos cargaron contra César Soto: “siempre fue violento”

Los hermanos de Paulina Lebbos cargaron contra César Soto: “siempre fue violento”

Comentarios