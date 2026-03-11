Quién es Lara Ghione, la niña prodigio que hablaba a los seis meses y a los 12 años completó una diplomatura universitaria

Con apenas 12 años, Lara Ghione ya alcanzó un logro que para la mayoría llega en la adultez: completar una formación universitaria. La niña, oriunda de la ciudad santafesina de Funes, finalizó en diciembre de 2025 una Diplomatura en Community Management dictada por la Universidad Abierta Interamericana (UAI), convirtiéndose en un caso que despierta interés tanto en el ámbito educativo como en el científico.