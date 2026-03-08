Nancy Grace Roman, la madre del telescopio espacial Hubble

Nancy Grace Roman fue una astrónoma estadounidense a la que se la llama la “Madre del telescopio espacial Hubble”.
Nació en 1925 y desde pequeña se interesó por la astronomía. A los 11 años organizó un club con sus compañeras, con las que se reunían a leer libros del tema. Estudió astronomía a pesar de que era desalentada a hacerlo. Pensaba que si no lograba ser astrónoma, sería docente de física y matemáticas. A los 24 años obtuvo su doctorado en la Universidad de Chicago. Trabajó en varios observatorios como Yerkes (Chicago) y Mc Donald (Texas). Para las mujeres era muy difícil conseguir trabajo como investigador y trabajó como auxiliar de la docencia. Tuvo cargos ejecutivos en Universidades y se alejó de la astronomía. Ya había hecho descubrimientos importantes en el estudio de estrellas y era una destacada espectroscopista.
Más tarde obtuvo el cargo de jefa de Astronomía de la Oficina de Ciencias Espaciales de la NASA, siendo la primera mujer en tener un cargo ejecutivo en ella. Su trabajo consistía en administrar los programas y los subsidios de astronomía. Lo primero que hizo fue recorrer el país para interiorizarse sobre lo que necesitaban los astrónomos y convencerlos de las ventajas de observar desde el espacio. En esa época no había telescopios espaciales y se hacían algunas observaciones con globos y aviones. Trabajó en varios proyectos espaciales como observatorios solares y pequeños satélites astronómicos. Finalmente estuvo a cargo de la planificación del proyecto del Telescopio Espacial Hubble (HST). Un proyecto de esta envergadura necesitaba del apoyo de los científicos de otras instituciones para conseguir financiamiento. Su gestión fue fundamental para lograr que el Congreso de los Estados Unidos apruebe la financiación del mismo. Para convencerlos, les mostró que si cada estadounidense aportaba el equivalente a una entrada de cine, tendría 15 años de grandes descubrimientos.
Aunque la mayor parte del tiempo la dedicaba a administrar los proyectos nunca abandonó sus trabajos de investigación en astrofísica estelar. Hizo un catálogo de estrellas de alta velocidad y su distribución en la galaxia y escribió un artículo sobre la detección de planetas extrasolares cuando se hablaba poco del tema. En esa época había pocas computadoras, no había programas para manejo de datos y todo se hacía manualmente, por lo que hacer un catálogo era un trabajo enorme.
Trabajó para que se reconozca el trabajo de las mujeres en la ciencia y para que sean aceptadas para cargos ejecutivos. Por esto tuvo varios premios. También fue reconocida por su trabajo científico y le dieron varios doctorados Honoris Causa. El asteroide 2516 Roman, es un reconocimiento de la Unión Astronómica Internacional. La NASA le puso su nombre al próximo gran telescopio espacial.
Falleció en 2018 cuando ya se sabía del éxito de las observaciones realizadas con el Hubble. Fue la pionera de la astronomía espacial moderna además de ser considerada la “Madre del telescopio espacial Hubble”.