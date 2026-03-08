Nancy Grace Roman, la madre del telescopio espacial Hubble

Más tarde obtuvo el cargo de jefa de Astronomía de la Oficina de Ciencias Espaciales de la NASA, siendo la primera mujer en tener un cargo ejecutivo en ella. Su trabajo consistía en administrar los programas y los subsidios de astronomía. Lo primero que hizo fue recorrer el país para interiorizarse sobre lo que necesitaban los astrónomos y convencerlos de las ventajas de observar desde el espacio. En esa época no había telescopios espaciales y se hacían algunas observaciones con globos y aviones. Trabajó en varios proyectos espaciales como observatorios solares y pequeños satélites astronómicos. Finalmente estuvo a cargo de la planificación del proyecto del Telescopio Espacial Hubble (HST). Un proyecto de esta envergadura necesitaba del apoyo de los científicos de otras instituciones para conseguir financiamiento. Su gestión fue fundamental para lograr que el Congreso de los Estados Unidos apruebe la financiación del mismo. Para convencerlos, les mostró que si cada estadounidense aportaba el equivalente a una entrada de cine, tendría 15 años de grandes descubrimientos.