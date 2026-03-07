EN VIVO: Franco Colapinto corre la Q2 en la clasificación del GP de Australia
¡Comenzó la Q2!
Eliminados en Q1
Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Carlos Sainz y Lance Stroll quedaron fuera en la primera instancia.
Colapinto avanza a la Q2
El argentino cerró una gran vuelta sobre el final de la sesión y logró meterse en la siguiente instancia con el 15° tiempo. Quedó muy cerca de su compañero Pierre Gasly, que terminó 14°.
Colapinto, en el límite de la eliminación
El argentino aparece 17° cuando la sesión entra en sus instantes decisivos. En estos momentos está en plena vuelta rápida, en un intento clave para intentar meterse entre los pilotos que avanzan.
Russell vuelve a marcar el ritmo
El británico confirma el gran rendimiento de Mercedes en este arranque de temporada y se coloca al frente de los tiempos. Detrás aparecen Oscar Piastri y Lewis Hamilton.
Alpine va por todo con neumáticos nuevos
Franco Colapinto volvió a salir a pista con un juego fresco de blandos, en una tanda decisiva para el equipo francés.
Antonelli logra salir a pista
Con la sesión nuevamente en marcha, el piloto italiano pudo incorporarse al circuito después de que Mercedes terminara de reparar su monoplaza tras el fuerte golpe en la práctica.
Se reanuda la sesión
Así fue el choque que dejó afuera a Verstappen
El piloto de Red Bull perdió el control de su monoplaza en la curva 1 cuando iniciaba su vuelta rápida y terminó contra las defensas. El impacto provocó la interrupción de la sesión y lo dejó sin chances de seguir en la tanda.
¡UFFF TREMENDO IMPACTO DE MAX VERSTAPPEN! ¡EL PILOTO DE RED BULL SE FUE DIRECTO CONTRA EL MURO Y QUEDA ELIMINADO EN LA Q1!
#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TRY2LqQAmf
Chocó Verstappen y bandera roja
La sesión se detuvo tras el accidente del neerlandés en la curva 1. Los comisarios neutralizaron la actividad para retirar el monoplaza y revisar las defensas antes de continuar.
RED FLAG
Max Verstappen CRASHES into the barrier in Q1!
Max Verstappen CRASHES into the barrier in Q1! #F1 #AusGP pic.twitter.com/La9VX2XVQu
Colapinto queda al límite en la Q1
El argentino cerró su vuelta en el puesto 15 y, por ahora, se mantiene dentro de la zona que le permitiría avanzar a la siguiente instancia. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, se ubica 13°.
Russell marca el ritmo en la Q1
Con 11 minutos por disputarse en el primer tramo de la sesión, el británico aparece al frente de los tiempos. Detrás se ubican Gabriel Bortoleto con el Audi y Oscar Piastri con el McLaren.
Borraron el primer tiempo de Colapinto
El argentino había marcado su primera vuelta rápida, pero en el inicio del segundo sector se excedió de los límites de pista en la curva 7. Los comisarios anularon el registro y deberá volver a intentarlo para meterse en la pelea por avanzar.
Mercedes trabaja contrarreloj con Antonelli
El equipo alemán sigue reparando el monoplaza del piloto italiano tras el fuerte accidente en la práctica. Todavía no pudo salir a pista y los mecánicos intentan terminar el trabajo para que al menos pueda dar alguna vuelta antes de que termine la Q1.
Putting in the hard work at Mercedes— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
The team has been working flat out to try and repair Kimi Antonelli's car for Qualifying#F1 #AusGP pic.twitter.com/OWU0cUkryb
¡Comenzó la qualy!
¿Cómo funciona la qualy en esta nueva temporada de F1?
La Máxima estrenará un formato diferente para ordenar la grilla, con cambios en el desarrollo de cada tramo de la sesión. Click acá para conocer en detalle cómo es el nuevo sistema y qué diferencias tiene con el de años anteriores.
Russell se queda con la práctica 3 en Melbourne
El británico marcó 1:19.053 y terminó al frente de la última sesión antes de la clasificación. Detrás quedaron Lewis Hamilton y Charles Leclerc. La sorpresa la dio Isack Hadjar al ubicarse quinto por delante de Max Verstappen. En Alpine, Pierre Gasly finalizó 15° y Franco Colapinto 16°, mientras que Andrea Kimi Antonelli cerró séptimo pese a su fuerte accidente.
¡Finalizó la última práctica libre!
Se reanuda la práctica
Tras la interrupción por el accidente, la actividad regresó al circuito y los equipos aprovecharán los minutos finales para completar las pruebas con neumáticos blandos pensando en la clasificación.
Así fue el choque de Kimi Antonelli
¡¡DURISIMO CHOQUE DE KIMI ANTONELLI Y BANDERA ROJA EN LA FP3!! La cara de Toto Wolff lo dice todo...
#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HDxv3B12pJ
Fuerte accidente de Antonelli y nueva bandera roja
El piloto italiano perdió el control de su monoplaza y golpeó con fuerza contra las defensas. El impacto dejó muy dañadas las partes delantera y trasera del auto, por lo que los comisarios detuvieron la sesión para retirar el coche y revisar la pista.
RED FLAG— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Kimi Antonelli has suffered a hefty crash at Turn 2. He is out of the car#F1 #AusGP pic.twitter.com/sWkIOXD4gY
Arrancan los simulacros de clasificación
A falta de pocos minutos para el cierre de la tercera sesión, varios equipos comienzan a montar neumáticos blandos y buscar vueltas rápidas para ensayar el ritmo que intentarán mostrar más tarde en la qualy.
Piastri asume el liderazgo en Melbourne
Cuando restan 25 minutos para el final de la tercera sesión, el australiano marca el mejor tiempo del entrenamiento. Detrás aparecen Lewis Hamilton y Charles Leclerc, mientras que Colapinto se ubica en el puesto 17.
Se reanuda la actividad en pista
Tras la interrupción provocada por el monoplaza detenido de Carlos Sainz, los comisarios habilitaron nuevamente el circuito y los pilotos volvieron a girar para continuar con la tercera sesión de entrenamientos.
Bandera roja
La actividad de la tercera práctica se interrumpió luego de que el monoplaza de Carlos Sainz quedara detenido en el circuito. Los comisarios finalmente decidieron frenar la tanda para retirar el coche y garantizar la seguridad antes de reanudar la acción.
Problemas para Sainz y bandera amarilla en pista
El piloto español no pudo completar su vuelta rápida y su monoplaza quedó detenido en el circuito. La situación obligó a los comisarios a neutralizar momentáneamente la actividad mientras retiran el coche.
Hamilton marca el ritmo y Colapinto aparece quinto
El británico registró un tiempo de 1:20.572 en los primeros minutos de la tercera sesión en Melbourne. El piloto argentino, en tanto, se ubica provisionalmente en el quinto lugar, a 2.499 segundos del mejor registro.
¡Salen los autos a la pista!
El inicio de la práctica libre 3 está demorado
La sesión no comenzará a la hora prevista porque continúan los trabajos de reparación en la curva 5 del circuito de Melbourne. Las tareas se realizan después del accidente que ocurrió más temprano durante una carrera de Fórmula 3.
Colapinto y Gasly trabajaron hasta la madrugada
La escudería francesa compartió una imagen de sus pilotos en el box mientras analizaban datos y ajustaban detalles del monoplaza tras la actividad del viernes australiano.
Working hard through the night
Pierre and Franco putting in the hours after yesterday's running. Let's see where we end up today.
Pierre and Franco putting in the hours after yesterday's running. Let's see where we end up today. pic.twitter.com/a8xfJeutXL
Cambios en el reglamento
La F1 2026 trae consigo numerosas modificaciones en los monoplazas que salen a la pista. Podes conocerlas haciendo click acá.
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto tuvo un inicio exigente en el GP de Australia. El argentino finalizó 16° en la primera práctica libre y 18° en la segunda, en una jornada dominada por McLaren con Oscar Piastri como el más rápido del viernes en Melbourne.