EN VIVO: Franco Colapinto busca su lugar en la clasificación del GP de Australia
Russell se queda con la práctica 3 en Melbourne
El británico marcó 1:19.053 y terminó al frente de la última sesión antes de la clasificación. Detrás quedaron Lewis Hamilton y Charles Leclerc. La sorpresa la dio Isack Hadjar al ubicarse quinto por delante de Max Verstappen. En Alpine, Pierre Gasly finalizó 15° y Franco Colapinto 16°, mientras que Andrea Kimi Antonelli cerró séptimo pese a su fuerte accidente.
¡Finalizó la última práctica libre!
Se reanuda la práctica
Tras la interrupción por el accidente, la actividad regresó al circuito y los equipos aprovecharán los minutos finales para completar las pruebas con neumáticos blandos pensando en la clasificación.
Así fue el choque de Kimi Antonelli
¡¡DURISIMO CHOQUE DE KIMI ANTONELLI Y BANDERA ROJA EN LA FP3!! La cara de Toto Wolff lo dice todo...— SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2026
#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HDxv3B12pJ
Fuerte accidente de Antonelli y nueva bandera roja
El piloto italiano perdió el control de su monoplaza y golpeó con fuerza contra las defensas. El impacto dejó muy dañadas las partes delantera y trasera del auto, por lo que los comisarios detuvieron la sesión para retirar el coche y revisar la pista.
RED FLAG— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Kimi Antonelli has suffered a hefty crash at Turn 2. He is out of the car#F1 #AusGP pic.twitter.com/sWkIOXD4gY
Arrancan los simulacros de clasificación
A falta de pocos minutos para el cierre de la tercera sesión, varios equipos comienzan a montar neumáticos blandos y buscar vueltas rápidas para ensayar el ritmo que intentarán mostrar más tarde en la qualy.
Piastri asume el liderazgo en Melbourne
Cuando restan 25 minutos para el final de la tercera sesión, el australiano marca el mejor tiempo del entrenamiento. Detrás aparecen Lewis Hamilton y Charles Leclerc, mientras que Colapinto se ubica en el puesto 17.
Se reanuda la actividad en pista
Tras la interrupción provocada por el monoplaza detenido de Carlos Sainz, los comisarios habilitaron nuevamente el circuito y los pilotos volvieron a girar para continuar con la tercera sesión de entrenamientos.
Bandera roja
La actividad de la tercera práctica se interrumpió luego de que el monoplaza de Carlos Sainz quedara detenido en el circuito. Los comisarios finalmente decidieron frenar la tanda para retirar el coche y garantizar la seguridad antes de reanudar la acción.
Problemas para Sainz y bandera amarilla en pista
El piloto español no pudo completar su vuelta rápida y su monoplaza quedó detenido en el circuito. La situación obligó a los comisarios a neutralizar momentáneamente la actividad mientras retiran el coche.
Hamilton marca el ritmo y Colapinto aparece quinto
El británico registró un tiempo de 1:20.572 en los primeros minutos de la tercera sesión en Melbourne. El piloto argentino, en tanto, se ubica provisionalmente en el quinto lugar, a 2.499 segundos del mejor registro.
¡Salen los autos a la pista!
El inicio de la práctica libre 3 está demorado
La sesión no comenzará a la hora prevista porque continúan los trabajos de reparación en la curva 5 del circuito de Melbourne. Las tareas se realizan después del accidente que ocurrió más temprano durante una carrera de Fórmula 3.
Colapinto y Gasly trabajaron hasta la madrugada
La escudería francesa compartió una imagen de sus pilotos en el box mientras analizaban datos y ajustaban detalles del monoplaza tras la actividad del viernes australiano.
Working hard through the night— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 7, 2026
Pierre and Franco putting in the hours after yesterday's running. Let's see where we end up today. pic.twitter.com/a8xfJeutXL
Cambios en el reglamento
La F1 2026 trae consigo numerosas modificaciones en los monoplazas que salen a la pista. Podes conocerlas haciendo click acá.
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto tuvo un inicio exigente en el GP de Australia. El argentino finalizó 16° en la primera práctica libre y 18° en la segunda, en una jornada dominada por McLaren con Oscar Piastri como el más rápido del viernes en Melbourne.