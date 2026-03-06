EN VIVO Guerra en Medio Oriente: solo nueve barcos se animaron a cruzar el estrecho de Ormuz desde los inicios de los ataques
Solo nueve barcos se animaron a cruzar tras los ataques
Según datos de MarineTraffic, solo nueve naves marítimas (entre petroleros y portacontenedores) cruzaron el estrecho de Ormuz desde el pasado lunes, una cifra inusualmente baja para esta ruta clave. El temor a nuevos incidentes obligó a varias embarcaciones a ocultar su posición y apagar sus sistemas de geolocalización, luego de que el domingo tres buques fueran blanco de ataques en la zona.
Este párate logístico puso en jaque el suministro energético global, ya que por este punto transitó históricamente el 20% del petróleo crudo y del gas licuado mundial. Desde el ataque del domingo, apenas tres petroleros y un buque gasífero lograron completar el recorrido, lo que evidenció una caída drástica en el flujo comercial que abastece a los mercados internacionales. El impacto se sintió de inmediato en los precios, mientras las navieras buscaron rutas alternativas para evitar el riesgo.
Irán bajo las bombas: miedo, crisis económica y vida cotidiana marcada por la guerra
Mientras continúan los bombardeos diarios de Estados Unidos e Israel, la vida cotidiana en Irán se desarrolla entre el miedo, la incertidumbre y la crisis económica. Desde el Kurdistán iraní hasta el Golfo Pérsico y la capital Teherán, ciudadanos relataron cómo atraviesan la guerra que sacude al país.
Durante toda la semana, reporteros de la Agence France-Presse (AFP) conversaron con iraníes por teléfono, redes sociales o en su llegada a las fronteras con Armenia, Turquía y Afganistán. Sus testimonios dibujan un panorama marcado por la angustia, el encarecimiento de los productos, los cortes de internet y el temor a la represión para quienes critican al gobierno.
Muchos de los entrevistados pidieron mantener el anonimato por seguridad.
Israel asegura que destruyó un centro de mando de la Guardia Revolucionaria y tres de Hezbollah
La Fuerza Aérea Israelí aseguró este viernes que en una nueva oleada de ataques sobre el Líbano destruyó un centro de mando de la Guardia Revolucionaria iraní y tres de Hezbollah.
La FAI completó una nueva oleada de alcances contra objetivos terroristas en el distrito de Dahieh, en Beirut. Entre los objetivos alcanzados: un centro de mando de la Fuerza Aérea del CGRI, un centro de mando utilizado por la unidad naval de Hezbolá, otro por la unidad financiera y otro que utilizaba el consejo operativo de esa organización.
Aseguran que Rusia aporta inteligencia a Irán para que ataque a EEUU
Rusia estaría proporcionando a Irán información de inteligencia sobre objetivos para atacar a las fuerzas de Estados Unidos en Medio Oriente. El dato, revelado por el diario The Washington Post a partir de fuentes oficiales, marca el primer indicio de que otro adversario relevante de Washington participa, aunque sea de manera indirecta, en la guerra en curso.
De acuerdo con tres funcionarios familiarizados con reportes de inteligencia, Moscú habría facilitado a Teherán la ubicación de activos militares estadounidenses en la región, entre ellos buques de guerra y aeronaves.
El Gobierno confirmó que hay 260 turistas argentinos varados
El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, brindó hoy un preocupante panorama sobre la situación de los ciudadanos argentinos en zona de conflicto en Medio Oriente. Según confirmó el diplomático, actualmente hay 260 turistas varados que buscan abandonar el país con urgencia ante la escalada de violencia.
“Están desesperados por salir”, aseguró Wahnish en declaraciones a Radio Rivadavia, donde detalló que la embajada recibe una demanda incesante de asistencia. “Las consultas no solo vienen de los varados, sino de sus familias y redes de contactos que nos ruegan ayuda para evacuarlos”, agregó.
Trump aseguró que es una "pérdida de tiempo" enviar tropas a Irán
El presidente Donald Trump descartó la posibilidad de desplegar tropas terrestres en territorio iraní y sostuvo que sería “una pérdida de tiempo”. También afirmó que el régimen iraní “lo han perdido todo”. “Han perdido su Armada. Han perdido todo lo que pueden perder”, resaltó.
Irán continúa respondiendo a los ataques de Estados Unidos e Israel
La respuesta de Irán llegó durante la madrugada con una serie de ataques dirigidos a países vecinos que albergan fuerzas de Estados Unidos, entre ellos Qatar y Arabia Saudita. Ambos gobiernos informaron que lograron interceptar drones lanzados desde territorio iraní. Además, se registraron proyectiles dirigidos hacia Tel Aviv, en Israel.
Israel asegura que bombardeó el búnker de Ali Khamenei
De acuerdo con reportes militares, más de 50 aeronaves de Israel participaron en los ataques sobre territorio iraní. Uno de los objetivos fue un antiguo búnker vinculado al líder supremo Alí Khamenei en Teherán, que habría quedado completamente destruido. En paralelo, también se reportaron nuevas incursiones aéreas contra el bastión de Hezbollah en el barrio de Dahiyya, al sur de Beirut.
Trump aseguró que Irán está contactando a Estados Unidos para negociar un acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la república islámica se comunicó con el gobierno norteamericano para llegar a un acuerdo. También dijo que son inminentes las nuevas medidas para reducir la presión sobre el petróleo.
“Nos están llamando y preguntando: ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo?. Les he dicho que llegan un poco tarde para eso", señaló en un acto con el equipo del fútbol Inter Miami en la Casa Blanca. Además, alabó las acciones militares de Estados Unidos, diciendo que estaban destruyendo la capacidad de misiles y drones de Irán y que “su armada ha desaparecido: 24 barcos en tres días”.
Israel anuncia una nueva fase en su ofensiva contra Irán y asegura haber debilitado su capacidad militar
El gobierno de Israel confirmó este jueves el inicio de una nueva etapa en su ofensiva militar contra el régimen de Irán, con el objetivo de incrementar la presión sobre los cimientos políticos y estratégicos de Teherán.
El jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, explicó que, tras completar la fase inicial de ataques sorpresa, la operación entra ahora en una segunda etapa destinada a intensificar los golpes sobre las estructuras esenciales del poder iraní.
Según detalló el alto mando militar, la ofensiva israelí logró destruir más del 60% de los lanzadores de misiles balísticos y el 80% de los sistemas de defensa aérea de Irán, lo que permitió alcanzar una supremacía aérea casi absoluta sobre el espacio iraní.
“Los pilotos de la Fuerza Aérea han lanzado más de 6.000 municiones. Hemos destruido cerca del 80% de los sistemas de defensa aérea y conseguido una superioridad aérea casi total en los cielos de Irán. También hemos neutralizado y destruido más del 60% de los lanzadores de misiles balísticos”, detalló Zamir.
El jefe militar también advirtió que Israel dispone de “movimientos sorprendentes adicionales” que, por ahora, no serán revelados públicamente.
Coordinación con Estados Unidos
Durante su exposición, Zamir destacó la coordinación con Estados Unidos y mencionó contactos permanentes con su homólogo estadounidense, el general Dan Caine, así como con el comandante del Comando Central, el almirante Brad Cooper.
Según explicó, las acciones sincronizadas entre ambos países buscan “despojar al régimen de sus capacidades militares y llevarlo a un aislamiento estratégico y a un punto de debilidad sin precedentes”.
Zamir calificó la cooperación militar entre Israel y Estados Unidos como “histórica” y remarcó que ambas potencias trabajan de manera coordinada para debilitar al régimen iraní y aislarlo de cualquier respaldo internacional.
En este marco, la nueva fase de la campaña militar estará centrada en infraestructuras de poder y mando en Teherán, además de recursos logísticos y cadenas de suministro vinculadas al aparato militar iraní.
Trump dice que debería participar en la elección del nuevo líder de Irán en medio de la escalada en Medio Oriente
La guerra en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de tensión política después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que debería tener un papel directo en la elección del próximo líder supremo de Irán, tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei.
“Tengo que participar en el nombramiento”, dijo Trump en una entrevista con el portal Axios, en la que además rechazó la posible sucesión del hijo del líder iraní, a quien calificó como “un peso ligero”.
Trump afirma que él debe "participar" en elección de próximo líder iraní
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el jueves en que él debería tener un papel en la elección del próximo líder supremo de Irán tras el asesinato del ayatolá Ali Jamenei, cuyo hijo, dijo, le parece un candidato inaceptable.
"El hijo de Jamenei (muerto en el primer día de la guerra en un ataque) es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy", dijo Trump al medio Axios, estableciendo una comparación con Venezuela, donde la presidenta interina Delcy Rodríguez ha cooperado con él bajo amenaza después de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro.
La OTAN insiste en que el misil lanzado desde Irán tenía como objetivo Turquía
La OTAN insistió este jueves que un misil balístico lanzado desde Irán tenía como objetivo Turquía antes de ser derribado, contradiciendo la afirmación de un responsable turco que el proyectil se dirigía en realidad hacia una base militar en Chipre.
Al ser consultado si el misil había sido apuntado deliberadamente a alguna posición en Turquía, el portavoz de la OTAN Martin O’Donnell respondió "Sí", remitiéndose a la respuesta oficial de la alianza al incidente emitida el miércoles.
En su declaración inicial la vocera de la OTAN, Allison Hart, destacó que la alianza condena "el ataque de Irán contra Turquía".
Pánico en los suburbios de Beirut
El pánico inundó Beirut este jueves tras un llamamiento sin precedentes de Israel para evacuar los suburbios del sur de la capital libanesa, en previsión de bombardeos contra este bastión de Hezbolá.
Líbano se vio envuelto en la guerra en Oriente Medio el lunes, tras un primer ataque contra Israel del movimiento proiraní.
Hezbolá afirmó querer "vengar" la muerte del ayatolá Alí Jamenei, fallecido en el primer día de la ofensiva israeloestadounidense, el sábado.
Al menos 77 personas han muerto desde el lunes y otras 90.000 han sido desplazadas, según las autoridades libanesas, por la campaña de ataques israelíes.
El FMI advirtió que si la guerra se prolonga en Medio Oriente podría afectar el crecimiento y la inflación mundial
La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que la economía global enfrenta una nueva prueba ante la guerra en Medio Oriente contra el régimen de Irán. Según planteó, si el conflicto se prolonga podría impactar de manera directa sobre el crecimiento mundial y la inflación.
“Si este conflicto se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios globales de la energía, la confianza del mercado, el crecimiento y la inflación, e imponer nuevas exigencias a los responsables políticos de todo el mundo”, sostuvo durante una transmisión en vivo de la conferencia “Asia en 2050”, realizada en Bangkok.
Irán aseguró que atacó una base de Estados Unidos en Irak
Las fuerzas armadas de Irán informaron que realizaron un ataque con drones contra una base militar de Estados Unidos ubicada en Erbil, en el Kurdistán de Irak. Según un comunicado difundido por la televisión estatal, "El cuartel general de las fuerzas agresoras norteamericanas en Erbil, Irak, fue atacado por los drones de asalto del ejército de Tierra".
Irán advirtió que la UE pagará si no condenan los ataques de Israel
El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, lanzó una advertencia dirigida a los países de la Unión Europea en medio de la escalada en Medio Oriente. El funcionario sostuvo que los miembros de la UE "pagarán el precio, tarde o temprano" si no condenan los ataques de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní.
En declaraciones a TVE, Baqaei calificó la ofensiva como una "brutal agresión" y remarcó que "ningún país de la ONU puede quedar indiferente o en silencio ante esta agresión a la civilización y al derecho internacional".
Italia envía ayuda al Golfo Pérsico
La primera ministra Giorgia Meloni afirmó que "Italia, al igual que Reino Unido, Francia y Alemania, tiene la intención de enviar ayuda a los países del Golfo".
"Estamos hablando claramente de defensa, defensa aérea (...) porque hay decenas de miles de italianos en esa zona y alrededor de 2.000 soldados que debemos proteger", declaró.
Las conexiones de internet en Irán permanecen cortadas
El corte de internet en Irán ya va por su quinto día, "y la conectividad se mantiene en torno a un 1% de su nivel habitual", indicó la web especializada en ciberseguridad NetBlocks.
Se registraron nuevos taques sobre Teherán
El ejército israelí lanzó otra serie de ataques "a gran escala" contra Teherán, apuntando "contra las infraestructuras del régimen" iraní, según un comunicado militar.
La agencia de noticias iraní Tasnim informó antes de varias explosiones en la capital.
EEUU pide a Israel seguir "hasta el final"
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, le ha instado a continuar la operación "hasta el final".
"El secretario de Defensa dijo: 'Sigan adelante hasta el final, estamos con ustedes'", afirmó Katz, según un comunicado de la oficina del ministro israelí.
Explosión en petrolero en Kuwait
Un petrolero fue alcanzado por una "gran explosión" en aguas frente a Kuwait, lo que provocó un derrame de crudo, informó este jueves la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.
Irán acusa a Estados Unidos e Israel de ataques "deliberados" a civiles
"Nuestro pueblo está siendo brutalmente masacrado mientras los agresores apuntan deliberadamente a zonas civiles y a cualquier lugar que crean que causará el máximo sufrimiento y pérdidas humanas", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baqai, en X.
Explosiones en Catar, Baréin y Arabia
Catar es blanco de un "ataque con misiles" que sus sistemas de defensa "intentan interceptar", anunció el Ministerio de Defensa poco después de que se escucharan fuertes explosiones en la capital, Doha. Periodistas de AFP también escucharon explosiones sobre la capital de Baréin, Manama.
En Arabia Saudita, tres misiles y varios drones fueron interceptados, indicó el Ministerio de Defensa en X.
En Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, seis trabajadores extranjeros resultaron heridos en una zona industrial por la caída de restos de un dron interceptado, informaron el jueves las autoridades del emirato del Golfo.
Irán envía otro buque a Sri Lanka
Un segundo buque de guerra iraní se dirige este jueves hacia Sri Lanka, en el océano Índico, un día después de que un submarino estadounidense torpedease una fragata iraní, declaró el ministro esrilanqués de Comunicación, Nalinda Jayatissa.
El canciller de Irán, Abás Araqchi, acusó a Estados Unidos de cometer una "atrocidad" al hundir el buque de guerra y le advirtió que "lamentará amargamente" el precedente sentado.
Sri Lanka dijo haber recuperado los cadáveres de 87 marinos de la corbeta. Una treintena de tripulantes fueron rescatados gravemente heridos y 61 siguen desaparecidos.
Trump recibió el apoyo del Senado
El Senado estadounidense rechazó este miércoles limitar los poderes del presidente Donald Trump en la guerra contra Irán.
La OTAN interceptó un misil iraní sobre Turquía
Washington calificó de "inaceptables" los ataques contra la soberanía de Turquía, después de que la OTAN interceptara un misil lanzado desde Irán que se acercaba a su espacio aéreo.
Según un funcionario turco, este proyectil "tenía como objetivo una base militar" en Chipre, pero "se desvió" de su trayectoria.
España desmiente que ayudará a Washington en su ofensiva contra Irán
El gobierno español desmintió "categóricamente" cualquier intención de colaborar con Washington. Poco antes, la Casa Blanca había anunciado que Madrid finalmente "cooperaría" en su ofensiva contra Irán, al permitirle utilizar dos bases militares en su territorio.
Lo que tenés que saber
El conflicto en Medio Oriente entró en su séptimo día con una nueva escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, marcada por ataques aéreos, ofensivas navales y represalias en distintos puntos de la región. Durante las primeras horas del viernes, bombardeos israelíes impactaron en las capitales de Irán y Líbano, mientras fuerzas estadounidenses lanzaron una ofensiva en el mar contra un buque iraní, en una operación dirigida contra la flota naval de la república islámica.