EN VIVO Guerra en Medio Oriente: Netanyahu afirmó que Israel tiene el control "casi total" del espacio aéreo iraní

19:16 hs

Una ofensiva de 80 aviones destruyó el búnker militar de Teherán

La guerra entre la coalición liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán alcanzó un nuevo punto de inflexión. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que sus fuerzas lograron una supremacía aérea prácticamente absoluta sobre territorio iraní.

"Tenemos un plan sistemático para erradicar al régimen y lograr nuestros objetivos estratégicos", sentenció el mandatario tras una madrugada de bombardeos masivos.

La ofensiva, ejecutada por unos 80 cazas israelíes, se centró en la infraestructura crítica de Teherán. Según reportes militares, el ataque logró destruir el búnker subterráneo del fallecido líder Alí Khamenei. Simultáneamente, se reportaron incendios de gran magnitud en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad. En respuesta, la Guardia Revolucionaria lanzó una serie de misiles hacia el centro de Tel Aviv, intensificando una escalada que ya sacude los mercados globales.

En el plano político, Donald Trump cerró cualquier puerta a la diplomacia. A través de su plataforma *Truth Social*, el presidente estadounidense fue tajante: "No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional".