EN VIVO Guerra en Medio Oriente: Israel anunció un nuevo lanzamiento de ataques “a gran escala” contra objetivos en Teherán

21:28 hs

Israel anunció un nuevo lanzamiento de ataques “a gran escala” contra objetivos en Teherán

Israel inició una nueva “ola de ataques a gran escala” contra infraestructura del gobierno iraní en Teherán, en un nuevo capítulo de la escalada militar en Medio Oriente. El anuncio se produjo poco después de que las autoridades militares detectaran una nueva andanada de misiles iraníes lanzados en dirección a territorio israelí.

En paralelo, medios iraníes confirmaron una explosión en la zona oeste de la capital. Reportes de periodistas y testigos indicaron que nuevas detonaciones se escucharon en distintos sectores de la ciudad, donde en los últimos días los bombardeos se han vuelto frecuentes. Una residente de Teherán citada por medios internacionales aseguró que “cada pocas horas hay ataques otra vez, casi todos los días”, reflejando el clima de tensión que atraviesa la población.

Asimismo, funcionarios de Estados Unidos anticiparon una intensificación de las operaciones militares contra Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en una entrevista con Fox News que Washington lanzará lo que calificó como su mayor campaña de bombardeos hasta ahora, dirigida contra lanzadores de misiles y fábricas donde se produce ese armamento.

“Esta noche será nuestra mayor campaña de bombardeos y causaremos el mayor daño a los lanzadores de misiles iraníes y a las instalaciones que los producen”, sostuvo Bessent. La declaración anticipa un posible aumento de la presión militar sobre Irán, en un contexto de creciente confrontación regional que mantiene en alerta a la comunidad internacional.