En vivo: Chahla encabeza la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante

A partir de las 11, la intendenta de San Miguel de Tucumán inaugura un nuevo año de debates en el recinto.

Hace 1 Hs

A partir de las 11 de la mañana, la intendenta Rossana Chahla se presenta en el recinto del Concejo Deliberante para brindar su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias 2026, un evento que trasciende lo meramente protocolar para convertirse en la principal rendición de cuentas del Ejecutivo municipal.

La expectativa está centrada en la hoja de ruta que la jefa municipal delineará para la administración de la capital durante este nuevo año de gestión. Se espera que durante su alocución enumere los aciertos de su administración, pero fundamentalmente que reconozca los desafíos pendientes y fije las prioridades para los próximos meses.

