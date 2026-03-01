Preparate para un domingo muy caluroso en Tucumán

El fin de semana se cerrará en Tucumán con una jornada calurosa, según se desprende del pronóstico del tiempo, difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La nubosidad descendería por la tarde y se espera una máxima de al menos 34 °C.
La mañana arrancó agradable, con una temperatura mínima de 20 °C. La nubosidad fue cercana al 70% mientras que la humedad rondó el 80%. La visibilidad fue cercana a los 10 kilómetros y los vientos soplaron suaves desde el sector norte.
El cielo comenzará a despejarse parcialmente a partir del mediodía, mientras que la temperatura ascenderá hasta los 29 °C, con una sensación térmica que rozará los 32 °C. La humedad se mantendrá por encima del 60%.
Pero todo comenzará a cambiar durante la siesta y las condiciones de tiempos se volverán inestables. Se esperan tormentas dispersas, mientras la temperatura promediará los 28 °C y las probabilidades de lluvia se harán aún más latentes a partir de las 17, cuando se alcance la máxima del día.
Hacia la noche, el pronóstico indica que continuarán las tormentas dispersas, mientras que la temperatura descenderá levemente, ubicándose entre los 23° C y 22 °C, en el cierre de la jornada.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
La semana cerraría el viernes con condiciones climáticas similares, con una mínima de 19 °C y una máxima de 27 °C, en un día que promete chaparrones durante la mañana y la tarde.
Para el fin de semana, el SMN pronostica jornadas con mucha nubosidad, probables lluvias durante el sábado, y temperaturas máximas que rozarían los 35 °C.