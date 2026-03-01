Secciones
SociedadClima y ecología

Preparate para un domingo muy caluroso en Tucumán

La temperatura mínima fue de 20 °C. El cielo podría despejarse por la tarde. El pronóstico extendido.

ATRACCIÓN. El Cadillal es uno de los puntos más concurridos durante los fines de semana en nuestra provincia. ATRACCIÓN. El Cadillal es uno de los puntos más concurridos durante los fines de semana en nuestra provincia. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA
Hace 8 Min

El fin de semana se cerrará en Tucumán con una jornada calurosa, según se desprende del pronóstico del tiempo, difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La nubosidad descendería por la tarde y se espera una máxima de al menos 34 °C. 

La mañana arrancó agradable, con una temperatura mínima de 20 °C. La nubosidad fue cercana al 70% mientras que la humedad rondó el 80%. La visibilidad fue cercana a los 10 kilómetros y los vientos soplaron suaves desde el sector norte. 

El cielo comenzará a despejarse parcialmente a partir del mediodía, mientras que la temperatura ascenderá hasta los 29 °C, con una sensación térmica que rozará los 32 °C. La humedad se mantendrá por encima del 60%. 

Pero todo comenzará a cambiar durante la siesta y las condiciones de tiempos se volverán inestables. Se esperan tormentas dispersas, mientras la temperatura promediará los 28 °C y las probabilidades de lluvia se harán aún más latentes a partir de las 17, cuando se alcance la máxima del día.

Hacia la noche, el pronóstico indica que continuarán las tormentas dispersas, mientras que la temperatura descenderá levemente, ubicándose entre los 23° C y 22 °C, en el cierre de la jornada.

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

La semana cerraría el viernes con condiciones climáticas similares, con una mínima de 19 °C y una máxima de 27 °C, en un día que promete chaparrones durante la mañana y la tarde. 

Para el fin de semana, el SMN pronostica jornadas con mucha nubosidad, probables lluvias durante el sábado, y temperaturas máximas que rozarían los 35 °C. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

¿Regresan las lluvias a Tucumán? El dato clave del Servicio Meteorológico para este sábado

¿Regresan las lluvias a Tucumán? El dato clave del Servicio Meteorológico para este sábado

Lo más popular
Camino del Perú: abrieron una calle y se enciende la ilusión de una nueva conexión
1

Camino del Perú: abrieron una calle y se enciende la ilusión de una nueva conexión

Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo
2

Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla
3

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

El poder y su laberinto
4

El poder y su laberinto

Consolidación: ¿será la clave del discurso de Osvaldo Jaldo?
5

Consolidación: ¿será la clave del discurso de Osvaldo Jaldo?

La noche en que el tiempo se detuvo
6

La noche en que el tiempo se detuvo

Más Noticias
Las investigaciones que no prosperaron: el capítulo pendiente del caso Lebbos

Las investigaciones que no prosperaron: el capítulo pendiente del caso Lebbos

Los legisladores reclaman equilibrio económico y claridad política a Jaldo

Los legisladores reclaman equilibrio económico y claridad política a Jaldo

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo

Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo

Los funcionarios que también deberían haber sido investigados por el crimen de Paulina Lebbos

Los funcionarios que también deberían haber sido investigados por el crimen de Paulina Lebbos

El poder y su laberinto

El poder y su laberinto

Cómo el MoMA construyó nuestra forma de mirar

Cómo el MoMA construyó nuestra forma de mirar

Camino del Perú: abrieron una calle y se enciende la ilusión de una nueva conexión

Camino del Perú: abrieron una calle y se enciende la ilusión de una nueva conexión

Comentarios